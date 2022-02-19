英國醫學會質疑太早取消防疫「非基於證據」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃2月24號起取消近乎所有防疫措施，確診感染新冠病毒的國民不再需要自我隔離，決定惹醫學界質疑。英國醫學會（BMA）理事會主席Chaand Nagpaul，認為現時撤除防疫是太早，直言並非基於證據的決定，有可能導致確診回升。

【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收【下一頁】

倫敦最細單位75呎拍賣開價幾錢？出租5年料回本【下一頁】

Chaand Nagpaul指出，當局決定顯然並非數據主導，也沒有諮醫療專業人員。按政府統計數據，英國感染率仍非常高，上周在英格蘭，平均每20人便有1人受感染。

對於英國政府計劃削減檢測，醫院將進行較少核酸檢測，改為以較便宜的側流抗原檢測（lateral flow test），醫院方面感憂心忡忡。NHS Providers行政總裁Chris Hopson形容，取消措施不是值得慶祝的事，直指在高度不確定的環境中，檢測機制是重要防綫。

另外，英國華威大學（University of Warwick）有團隊發表報告，指出現時各種防疫安排，如自我隔離、檢測、戴口罩、在家工作等，使病毒傳播減少20%至45%。團隊推算，若完全取消防疫，回復是疫前狀態，傳播將增加25%至80%。

英國跳水王子歷時4日返鄉 游水跑步划艇為咩？【下一頁】

【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護【下一頁】

華威報告指，按過去經驗，撤除防疫措施引起行為轉變，不會馬上發生，但突然取消檢測及隔離，仍足以令疫情變化，而且英國目前出現Omicron亞變種BA.2，或成主流病毒株，倘成真，則短期醫院壓力或較推算的更高。

責任編輯：林建忠