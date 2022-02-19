  • 12°C
香港時間 : 2022219日 (六) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國醫學會質疑太早取消防疫「非基於證據」

環球社會熱點 12:28 2022/02/19

分享：

英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃2月24號起取消近乎所有防疫措施，確診感染新冠病毒的國民不再需要自我隔離，決定惹醫學界質疑。英國醫學會（BMA）理事會主席Chaand Nagpaul，認為現時撤除防疫是太早，直言並非基於證據的決定，有可能導致確診回升。

【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收【下一頁】

倫敦最細單位75呎拍賣開價幾錢？出租5年料回本【下一頁】

Chaand Nagpaul指出，當局決定顯然並非數據主導，也沒有諮醫療專業人員。按政府統計數據，英國感染率仍非常高，上周在英格蘭，平均每20人便有1人受感染。

對於英國政府計劃削減檢測，醫院將進行較少核酸檢測，改為以較便宜的側流抗原檢測（lateral flow test），醫院方面感憂心忡忡。NHS Providers行政總裁Chris Hopson形容，取消措施不是值得慶祝的事，直指在高度不確定的環境中，檢測機制是重要防綫。

另外，英國華威大學（University of Warwick）有團隊發表報告，指出現時各種防疫安排，如自我隔離、檢測、戴口罩、在家工作等，使病毒傳播減少20%至45%。團隊推算，若完全取消防疫，回復是疫前狀態，傳播將增加25%至80%。

英國跳水王子歷時4日返鄉 游水跑步划艇為咩？【下一頁】

【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護【下一頁】

華威報告指，按過去經驗，撤除防疫措施引起行為轉變，不會馬上發生，但突然取消檢測及隔離，仍足以令疫情變化，而且英國目前出現Omicron亞變種BA.2，或成主流病毒株，倘成真，則短期醫院壓力或較推算的更高。

責任編輯：林建忠

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
2022/02/18
【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
2022/02/18
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
英國廉航EasyJet增售9萬張機票 售價低見223元
2022/02/18
英國廉航EasyJet增售9萬張機票 售價低見223元
以色列將取消綠色通行證 指新一輪疫情漸放緩
2022/02/18
以色列將取消綠色通行證 指新一輪疫情漸放緩
世衛建議新冠確診多地區 無症狀隔離期縮短至10日
2022/02/18
世衛建議新冠確診多地區 無症狀隔離期縮短至10日

你可能感興趣

【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
19:11 2022/02/18
【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
18:17 2022/02/18
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
英國廉航EasyJet增售9萬張機票 售價低見223元
17:29 2022/02/18
英國廉航EasyJet增售9萬張機票 售價低見223元
疫情 新冠肺炎疫情 約翰遜 英國 防疫措施

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間14:00）

下一篇文章

畢彼特入稟告安祖蓮娜祖莉 不滿秘密出售酒莊股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
Victoria's Secret首誕唐氏女模特 24歲女孩夢想成真
Victoria's Secret首誕唐氏女模特 24歲女孩夢想成真
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款