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華潤萬象發盈喜 料去年多賺逾一倍

股樓投資 13:50 2022/02/19

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物管股華潤萬象(01209)宣布，根據管理層目前可取得資料以及對本集團截至2021年12月31月止年度的最新未經審核綜合管理賬目的初步審閱及評估，截至2021年12月31日止年度公司盈利將較2020年相應期間增加約105至 115%，主要由於本集團住宅物業管理服務的在管建築面積和集團住宅物業管理服務的毛利率增加，在營商業項目數量上升及商業項目業績提升，令本集團商業運營服務的收入增加，及集團新增第三方商業項目數量上升 ，令商業項目的開業前管理服務收入增加。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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華潤萬象過去一個月先後進行多宗併購，包括以11億人幣向內房禹洲集團(01628)對方的物管業務，及以22億人幣收購物管商江蘇中南。

【第五波疫情】太古地產旗下諾富特酒店 下月將成指定檢疫酒店之一  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華潤萬象生活（01209） 港股

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