▲ 【小米1810】小米旗下天星數科架構調整 個人消費貸款「隨星借」改由重慶小米消費金融放貸

小米 （01810） 旗下天星數科被指正在縮減業務線，將原有900人團隊縮減三分之一，其後小米系的天星數科否認裁員消息，但承認上季有進行組織架構的調整。今日再有內媒報道指，小米在業務整合方面，原天星數科旗下主打的個人消費貸款產品「隨星借」，已經由小米小貸公司變為重慶小米消費金融公司運營。

內媒指出，今次調整與「花唄」資金方變為由螞蟻消費金融公司的情況極為類似，正逐步將個人消費信貸業務併入旗下消費金融公司。此前，螞蟻集團已經為花唄、借唄完成品牌隔離，成為屬於螞蟻消費金融的獨立品牌。

小米集團持有重慶小米消費金融公司50%

在持牌消費金融方面，小米集團則是重慶小米消費金融公司的控股股東，持股50%，目前，該公司註冊資本已達到15億元人民幣，可以經營全國范圍內的個人消費貸款業務。根據重慶小米消費金融為重慶農商行唯一聯營企業，以持股30%推算，小米消金2021年累計虧損已達7080萬元人民幣。

目前，重慶市小米小額貸款實繳資本為4.5億美元，折合約28億元人民幣，達到了小額貸款公司10億元人民幣最低註冊資本要求，尚未達到監管部門要求的跨省經營網絡小額貸款業務的註冊資本不低於50億元人民幣要求。

小米天星數科持有多項金融牌照

除上述小貸牌照、消費金融牌照外，天星數科佈局了應收賬款保理業務、融資租賃業務、供應鏈金融業務、第三方支付（天星支付）、互聯網保險經紀、虛擬銀行（天星銀行）等。

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記者：李哲毅