【齊心抗疫】信和集團擬將旗下酒店改為社區隔離設施 可提供近700個房間 副主席黃永光捐贈600萬港元助「抗疫的士」

疫情持續嚴峻，多家大企業以不同方式助抗疫，信和集團公布，正申請參與社區隔離設施酒店計劃，將一酒店改為社區隔離設施，進一步支援社區應對新冠疫情。待有關當局審批後，將可提供近 700 個房間作為徵狀輕微或無病徵患者的隔離設施。

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信和集團副主席黃永光表示，集團希望為減輕公共醫療系統的壓力出一分力。包括旗下員工已完成接種疫苗。同時，集團日前與民建聯合作向基層人士派發28萬套快速檢測包。

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同時，由黃永光創立的非牟利機構香港社區基金，日前向21間醫院及醫療設施的醫護人員送上5,000個情人節心意包，衷心感謝他們的專業精神和緊守崗位。



此外，黃永光同時出任大灣區共同家園青年公益基金主席，基金也捐贈600萬港元，支持由2022年2月18日投入服務的專屬的士車隊，免費為確診病人提供點對點往返指定診所載送服務。

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記者：陳詠妍