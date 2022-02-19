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【齊心抗疫】信和集團擬將旗下酒店改為社區隔離設施 可提供近700個房間 副主席黃永光捐贈600萬港元助「抗疫的士」

理財智慧 03:04 2022/02/19

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疫情持續嚴峻，多家大企業以不同方式助抗疫，信和集團公布，正申請參與社區隔離設施酒店計劃，將一酒店改為社區隔離設施，進一步支援社區應對新冠疫情。待有關當局審批後，將可提供近 700 個房間作為徵狀輕微或無病徵患者的隔離設施。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

新世界鄭志剛：願借會展予政府作檢測等用途　研借地建「方艙醫院」，詳見【下一頁


信和集團副主席黃永光表示，集團希望為減輕公共醫療系統的壓力出一分力。包括旗下員工已完成接種疫苗。同時，集團日前與民建聯合作向基層人士派發28萬套快速檢測包。

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【樓市熱話】夫婦預算600萬 欲於九龍東或新界置業 目標340呎一房單位 新單幢樓VS舊屋苑費煞思量，詳見【下一頁

【MIRROR抗疫】駱惠寧召開中聯辦抗疫會議 各界巨頭齊撐場 李澤楷：請人氣偶像MIRROR擔任抗疫大使，詳見【下一頁


同時，由黃永光創立的非牟利機構香港社區基金，日前向21間醫院及醫療設施的醫護人員送上5,000個情人節心意包，衷心感謝他們的專業精神和緊守崗位。


此外，黃永光同時出任大灣區共同家園青年公益基金主席，基金也捐贈600萬港元，支持由2022年2月18日投入服務的專屬的士車隊，免費為確診病人提供點對點往返指定診所載送服務。

【齊心抗疫】恒基兆業捐港幣1,300萬元支援港人抗疫 首批物資周五起率先送到30間有確診個案院舍 「家園便利店」推九折優惠，詳見【下一頁

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

 

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記者：陳詠妍

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疫苗 疫情 基金 的士 黃永光 信和 酒店

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