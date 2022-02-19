「抗疫的士」專屬車隊即日起運作 新世界旗下富通保險 為司機 提供免費確診、疫苗住院現金保障

醫院管理局周三（16日）起啓動七間「指定診所」，協助診斷和治療已接獲衞生署通知2019冠狀病毒病檢測結果為陽性，並且在等待被安排送院期間因較輕微感染徵狀而需要獲得醫生診症服務的人士。考慮到求診人士前往指定診所時的公共衞生風險，運輸及房屋局（運房局）聯同的士業界設立專屬的士車隊（專屬車隊），為求診人士提供免費接送往返指定診所及其住所的服務。

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以上專屬車隊將於周五（18日）開始提供服務，大約有300輛的士參與，的士數目會視乎實際需求調整。為支持以上專屬的士車隊（專屬車隊），富通保險率先與香港的士業議會合作，為專屬車隊提供「免費新冠病毒確診保障」，以及「免費疫苗住院現金保障」， 涵蓋確診現金、住院現金、死亡賠償及疫苗相關住院現金保障。以上保障為期3個月，並將惠及500 名「專屬的士車隊」司機。

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富通保險行政總裁鄭國成表示：「富通保險作為新世界集團一員，秉承其創造共享價值 （Creating Shared Value） 的理念，努力促進社會持續發展。在當前嚴峻的疫情下，富通 保險積極研究不同方案為社區防疫作出貢獻。我們希望今次為抗疫最前線的的士車隊 司機送上免費保障，可讓他們在接載確診人士時添上一份安心。公司將繼續留意疫情 發展，適時推出支援社區防疫措施，與大家同心攜手對抗疫情。」

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富通保險向的士車隊司機送上為期 3 個月的免費防疫保障詳情如下：

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記者：陳詠妍