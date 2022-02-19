【儲局官員】埃文斯稱貨幣政策「立場錯誤」促實質性轉變

▲ 芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（左）表示，美國通脹飈升和勞動力市場趨緊，應讓貨幣政策重大轉向。（法新社資料圖片）

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，美國通脹飈升和勞動力市場趨緊，應讓貨幣政策重大轉向。

「當前的貨幣政策立場錯誤，需要大幅調整。」埃文斯周五在芝加哥大學布斯商學院在紐約舉辦的一個會議上表示。

埃文斯與聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）一起參加小組討論 ，表示支持聯邦公開市場委員會很快提高利率的計劃，同時對長期而言將利率重新定位到更高水準的必要性表示懷疑。

「關於今天的政策形勢，我仍然認為當前的通脹，主要是由與新冠衝擊相關的不尋常的供應問題帶動。」埃文斯說。「但在整體經濟中，通脹壓力顯然已經擴大，達到了需要對貨幣政策進行重大重新定位的程度。」

埃文斯表示，他仍然相信美國和發達國家的潛在長期通脹，將在結構性因素的抑制下保持在低位，他主張暫不採取限制性的政策。聯儲局決策者估計長期目標利率約為2.5%。他補充說，長期通脹預期仍然受控。

紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）支持下月啟動加息。他在新澤西州的一個活動中說，在美國經濟強勁的情況下，3月會議上提高目標利率區間是合適的，聯儲局需要應對遠高於2%目標的通脹率。

根據周三發布的1月25至26日會議紀要， 聯儲局官員在1月會議上得出的結論是應該盡快加息，並警惕持續的高通脹。主席鮑威爾在1月份會後的記者會上表示，聯儲局官員傾向於在3月採取行動。投資者預計聯儲局今年升息幅度可能約為150個基點。



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責任編輯：李勝君



