【第五波疫情】太古地產旗下諾富特酒店 下月將成指定檢疫酒店之一

太古地產(01972)表示，正積極採取多項措施支援香港共同抗疫，應對第五波疫情。公司已為位於東涌的香港諾富特東薈城酒店，向政府提交意向申請參與「社區隔離設施酒店計劃」。諾富特東薈城酒店擁有440間客房，目前已獲政府批核於3月1日起成為第七輪指定檢疫酒店之一。此外，香港東隅酒店亦自2月1日起成為檢疫酒店。

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太古地產亦已檢視旗下物業組合，並已建議提供場地用作疫苗接種或病毒檢測中心地點。公司現正與政府蹉商，研究利用相關場地為社區提供防疫配套設施的可行性。

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經營本港多間商場的太古地產亦宣布，為零售租戶提供租金支援，貫徹與租戶的夥伴合作關係，因應個別租戶的經營情況，在有需要時提供適切協助，與租戶共渡難關。太古地產亦將於旗下商場，包括太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，播放相關政府宣傳短片，推廣即將於2月24日實施的「疫苗通行證」計劃。

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