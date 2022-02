【90後財務自由人@iM網欄】比吸引力法則更佳的人生哲學

提倡「吸引力法則」的「秘密」,成為近年其中一本銷量最高的成功學書。對於感到徬徨無助的人,「吸引力法則」給出一個簡單直接的答案:只要你思想正面,相信未來會更好,幻想你想要的目標,你就會達到。

早在大學時期,筆者已經接觸「吸引力法則」,並且嘗試運用在自己身上。了解到「吸引力法則」之後,不斷提醒及想像自己很快會成功。結果,一年之內已經成功創業,做得不錯的成績。

然而,近年人生閱歷廣了,漸漸發現「吸引力法則」有很大的盲點,而且過分相信的話,很容易讓人鑽牛角尖。由於世界上不是所有事情也能夠由自己完全控制,每人一生也難免遇上一些挫折,而這些挫折與思想是否正面,很多時候是完全無關。如果過分相信「吸引力法則」,可能會問自己:為甚麼我思想這麼正面,然而負面的事情會發生在自己身上?筆者本人也曾經這樣的鑽牛角尖。

認識到逆境無可避免

近幾年,筆者在生意或個人成長上,都曾經因為外來因素遇到一些難題,因此開始鑽研其他成功人士是怎樣渡過。漸漸就發現到,無論思想怎樣正面,困難也會是人生的一部分。好消息是,如果懂得應對「人生難題」,往往能夠令人成長到一個新的高度,而且愈大的難題,往往帶來更大的成長。

筆者認為面對人生難題主要有兩大「好處」:

一、激發無比動力:對於有鬥心的人來說,難題的出現往往能夠激發起成功慾望。舉例說,我大學一年級的時候,曾經到一間投資銀行面試,但是最終失敗而回,那位面試官認為我性格有點內向,因此在500名報考人士中排第二。這次失敗的經驗,令我之後有極大的慾望,想透過創業證明自己的價值。如果沒有這慘痛的被人拒絕的經歷,必定沒有往後的成功慾望。如果你翻看成功人士的故事,你會發現很大部份也曾經歷過這種被人拒絕,或者侮辱的經歷,才激發起成功慾望。

二、了解自己的盲點,並且改進:人生難題很有可能是反映我們思維上有些盲點,或者犯錯。只要沉着應戰,細心分析,就會找到自己的盲點,如果落力改良的話,是個很好的機會令自己變得更強。舉例說,2019年的時,筆者公司同一時間有幾位員工違反合約,並且離職後短時間內自立門戶。

被人背叛,而且要採取法律行動,當然不好受。然而對於這次慘痛經歷的反思,令我意識到,人力資源策略的重要性,深切研究怎樣才能請到正直,而且不會損害公司利益的可靠員工。這些經歷,令之後公司的情況長遠得到大幅改善。

現在不少香港人也可能因為疫情遇上人生難題,對生意人來說,若因此而陷入困窘,他們或許會突破盲點,認識到本身的生意風險太高?如果因為疫情被人裁員,會否因為自己做的工作獨特性太低,比較容易變得可有可無?對於怎樣克服困難,令自己成長,筆者還有很多過來人的心得,下次與各位讀者分享。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

