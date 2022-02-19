【90後財務自由人@iM網欄】比吸引力法則更佳的人生哲學

提倡「吸引力法則」的「秘密」，成為近年其中一本銷量最高的成功學書。對於感到徬徨無助的人，「吸引力法則」給出一個簡單直接的答案：只要你思想正面，相信未來會更好，幻想你想要的目標，你就會達到。

早在大學時期，筆者已經接觸「吸引力法則」，並且嘗試運用在自己身上。了解到「吸引力法則」之後，不斷提醒及想像自己很快會成功。結果，一年之內已經成功創業，做得不錯的成績。

然而，近年人生閱歷廣了，漸漸發現「吸引力法則」有很大的盲點，而且過分相信的話，很容易讓人鑽牛角尖。由於世界上不是所有事情也能夠由自己完全控制，每人一生也難免遇上一些挫折，而這些挫折與思想是否正面，很多時候是完全無關。如果過分相信「吸引力法則」，可能會問自己：為甚麼我思想這麼正面，然而負面的事情會發生在自己身上？筆者本人也曾經這樣的鑽牛角尖。

認識到逆境無可避免

近幾年，筆者在生意或個人成長上，都曾經因為外來因素遇到一些難題，因此開始鑽研其他成功人士是怎樣渡過。漸漸就發現到，無論思想怎樣正面，困難也會是人生的一部分。好消息是，如果懂得應對「人生難題」，往往能夠令人成長到一個新的高度，而且愈大的難題，往往帶來更大的成長。

筆者認為面對人生難題主要有兩大「好處」：

一、激發無比動力：對於有鬥心的人來說，難題的出現往往能夠激發起成功慾望。舉例說，我大學一年級的時候，曾經到一間投資銀行面試，但是最終失敗而回，那位面試官認為我性格有點內向，因此在500名報考人士中排第二。這次失敗的經驗，令我之後有極大的慾望，想透過創業證明自己的價值。如果沒有這慘痛的被人拒絕的經歷，必定沒有往後的成功慾望。如果你翻看成功人士的故事，你會發現很大部份也曾經歷過這種被人拒絕，或者侮辱的經歷，才激發起成功慾望。

二、了解自己的盲點，並且改進：人生難題很有可能是反映我們思維上有些盲點，或者犯錯。只要沉着應戰，細心分析，就會找到自己的盲點，如果落力改良的話，是個很好的機會令自己變得更強。舉例說，2019年的時，筆者公司同一時間有幾位員工違反合約，並且離職後短時間內自立門戶。

被人背叛，而且要採取法律行動，當然不好受。然而對於這次慘痛經歷的反思，令我意識到，人力資源策略的重要性，深切研究怎樣才能請到正直，而且不會損害公司利益的可靠員工。這些經歷，令之後公司的情況長遠得到大幅改善。

現在不少香港人也可能因為疫情遇上人生難題，對生意人來說，若因此而陷入困窘，他們或許會突破盲點，認識到本身的生意風險太高？如果因為疫情被人裁員，會否因為自己做的工作獨特性太低，比較容易變得可有可無？對於怎樣克服困難，令自己成長，筆者還有很多過來人的心得，下次與各位讀者分享。

作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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