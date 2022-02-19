【山地悠遊人生@iM網欄】連續幾週稱霸NETFILX排行榜 所有單身女士必看



近期有一齣熱門紀錄片《Tinder 大騙徒》 The Tinder Swindler，連續幾週稱霸NETFILX排行榜。為乜紀錄片比狗血連續劇更受歡迎？



主要內容是一名住在倫敦的女子，憶述在交友軟體Tinder遇到一名男子，他自稱是鑽石大亨的兒子Simon Leviev，以富豪之姿登場，帶受害人乘坐私人飛機，博取事主信任，每天發信息，讓她漸漸建立戀愛的幻覺，而後悄悄騙走了25萬英鎊。你可能會覺得這女子傻、太容易受騙？我強力推介，絕對值得所有單身女士花點時間看看，特別是有Tinder帳號的人。



人渣手段高明，而且操作一點都不簡單，誰會想到騙子會出動私人飛機帶你去旅遊、住頂級酒店套房、豪華轎車、私人保鑣、浪漫晚餐，還有前妻和兩歲的孩子做煙幕。會放長線釣大魚，送上機票，在不同的城市見面。還有充斥著周遊列國照片的IG帳號。



然而這名受害女子只是普通人，這25萬英鎊全是信用卡帳單和財務公司貸款。警察完全幫不上忙，這女子打電話到AE的客服中心求助，AE派人親自上門了解事件，還幫忙查案，提供重要信息，靠記者發掘更多，進而發現一大串受害者，她們來自挪威、荷蘭、瑞典、波蘭、希臘等，這騙子總共騙取了超過750萬英鎊！



值得關注的是這騙徒從未因詐騙而入獄，只是因使用假護照在以色列被判刑15個月，在監獄呆了5個月就獲得釋放，然後繼續行騙，而且不斷有受害人被騙。直到紀錄片《Tinder 大騙徒》出街，他才匆匆刪除IG和Tinder，但仍活躍於TikTok，令人驚訝的是他可能進軍荷李活影壇做明星，果然人生如戲！



首先我自己也有使用Tinder，而且有朋友找到真愛，其中有兩位通過Tinder 相識後步入結婚禮堂。但大多數都是找性伴、一夜情、被虐、受虐、同性、雙性等。原來婚內出軌、剛離婚有小孩、正在辦理離婚已經算很正常了！



其實想找另一半，真不容易，到底要花多長時間了解對方為人？有的在網上聊了很久，然後才告訴你，擁有多個性伴。也有已結婚了，但婚姻關係很開放（Open relationship），各有各玩。有人美化照片、有人放別人的照片、有一位到見面時才透露他的真實年齡比網站登記的大10歲，他說如果說實話，沒有人願意跟他見面。



別以為只是騙財騙色，原來不騙色也好不到那裡！一個上市公司財務總監，56歲，剛做完通波仔手術，人生觀改變，想找個女人共度餘生，交往好穩定，事隔一段時間，才發現他還是處男，一生有過三次戀愛，兩個女朋友都交往不超過三年，有親吻沒上床的帕拉圖式；另外跟一位女士神交8個月，連手都沒碰過。這位完美情人，極有可能無法行周公之禮。

作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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