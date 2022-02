【山地悠遊人生@iM網欄】連續幾週稱霸NETFILX排行榜 所有單身女士必看

近期有一齣熱門紀錄片《Tinder 大騙徒》 The Tinder Swindler,連續幾週稱霸NETFILX排行榜。為乜紀錄片比狗血連續劇更受歡迎?



主要內容是一名住在倫敦的女子,憶述在交友軟體Tinder遇到一名男子,他自稱是鑽石大亨的兒子Simon Leviev,以富豪之姿登場,帶受害人乘坐私人飛機,博取事主信任,每天發信息,讓她漸漸建立戀愛的幻覺,而後悄悄騙走了25萬英鎊。你可能會覺得這女子傻、太容易受騙?我強力推介,絕對值得所有單身女士花點時間看看,特別是有Tinder帳號的人。



人渣手段高明,而且操作一點都不簡單,誰會想到騙子會出動私人飛機帶你去旅遊、住頂級酒店套房、豪華轎車、私人保鑣、浪漫晚餐,還有前妻和兩歲的孩子做煙幕。會放長線釣大魚,送上機票,在不同的城市見面。還有充斥著周遊列國照片的IG帳號。



然而這名受害女子只是普通人,這25萬英鎊全是信用卡帳單和財務公司貸款。警察完全幫不上忙,這女子打電話到AE的客服中心求助,AE派人親自上門了解事件,還幫忙查案,提供重要信息,靠記者發掘更多,進而發現一大串受害者,她們來自挪威、荷蘭、瑞典、波蘭、希臘等,這騙子總共騙取了超過750萬英鎊!



值得關注的是這騙徒從未因詐騙而入獄,只是因使用假護照在以色列被判刑15個月,在監獄呆了5個月就獲得釋放,然後繼續行騙,而且不斷有受害人被騙。直到紀錄片《Tinder 大騙徒》出街,他才匆匆刪除IG和Tinder,但仍活躍於TikTok,令人驚訝的是他可能進軍荷李活影壇做明星,果然人生如戲!



首先我自己也有使用Tinder,而且有朋友找到真愛,其中有兩位通過Tinder 相識後步入結婚禮堂。但大多數都是找性伴、一夜情、被虐、受虐、同性、雙性等。原來婚內出軌、剛離婚有小孩、正在辦理離婚已經算很正常了!



其實想找另一半,真不容易,到底要花多長時間了解對方為人?有的在網上聊了很久,然後才告訴你,擁有多個性伴。也有已結婚了,但婚姻關係很開放(Open relationship),各有各玩。有人美化照片、有人放別人的照片、有一位到見面時才透露他的真實年齡比網站登記的大10歲,他說如果說實話,沒有人願意跟他見面。



別以為只是騙財騙色,原來不騙色也好不到那裡!一個上市公司財務總監,56歲,剛做完通波仔手術,人生觀改變,想找個女人共度餘生,交往好穩定,事隔一段時間,才發現他還是處男,一生有過三次戀愛,兩個女朋友都交往不超過三年,有親吻沒上床的帕拉圖式;另外跟一位女士神交8個月,連手都沒碰過。這位完美情人,極有可能無法行周公之禮。

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

