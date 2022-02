【玄人‧峰語@iM網欄】變爻產生的另一卦象 「山風蠱」

承接上期的內容,如果以《皇極經世》作為藍本去推斷中國的國運,由2014年至2023年的十年,正行「火豐鼎」卦中的第四爻,而爻辭為「鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。」大概意思是支撐著整個鼎的鼎腳折斷,倒翻了原先獻給君主的美食,形態狼狽,為一個凶象。如果將之套用在中國面對外交形勢,原先中國跟歐、美形成三國鼎立的局面出現變化,其中中美貿易戰及歐、美為首國家圍堵中國的安排,已充份反映中國鼎腳折斷的局面。如套用在中國自身本體之上,在這十年也出現微妙的改變:如中央剎停過熱的經濟、對個別產業的調控,令個別原先火熱的產業突然停下來,象數上也像打翻了鼎中食物一樣。另外,值得留意是,在每十年的爻運,我們也會看其變爻產生的另一卦象參考,而目前鼎卦中的四爻變化為「山風蠱」卦。顧名思義,即是蠱毒、蠱惑,因而出現了疫情。



嚴格而言,這鼎卦第四爻的十年,是過去中國三十年騰飛後的整固大運,尚有兩年再進入下一爻運,那中國將何去何從?事實上,近年很多人對中國的前景仔很多保留,主因是以歐美為首的勢力跟中國的壁壘分明愈來愈明顯,怕中國會被孤立。然而,如果《皇極經世》運行的時間表,2024年至2033年的第五爻之十年,爻辭為「鼎黃耳金鉉,利貞。」簡單而言,鼎有黃金般的鼎耳及金屬的鉉,功用在於穩定。再者,如果以一個鼎作為代表,第五爻位置行到鼎耳的位置,居黃中(中庸)之象 (即位置合適),又有金鉉固定,那麼,人們可以搬動鼎,向君主獻上美食。此象正好解讀為中國經歷這十年的整固,會有新一翻的氣象。



至於鼎卦第六爻的十年(2034至2043),爻辭為「上九,鼎玉鉉,大吉,無不利。玉鉉在上,剛柔節也。」鼎鉉,為舉鼎的工具,現在以玉加以裝飾,更顯鉉的尊貴,視為吉象。當然,《皇極經世》涉及很多的變卦、大運、中運、年值卦的合參,很多單從一個卦象去盡解所有問題,但大勢上的看法就是這樣了。



然而,很多人都會有疑問,以目前世界的大局,好像看不到什麼明顯的出路,但要知道,玄學有時的神妙預測,非可用一般現象的現象去推想,情況好比當日的金融海嘯,會催化一個資產暴漲的十年?又例如元宇宙、NFT、加密貨幣,可以盛行如此?人的思想、眼界,其實很有限,世局的變化,豈是我們一般眾生可以參透?但在目前的亂世下,我們可做的只有做好自己,盡力而為,不用太過活於過去的風光,也不用太過迷思於藺以觸摸的將來。學玄學的最大得益,都是知命而行,活出當下自我價值。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

