【玄人‧峰語@iM網欄】變爻產生的另一卦象 「山風蠱」

承接上期的內容，如果以《皇極經世》作為藍本去推斷中國的國運，由2014年至2023年的十年，正行「火豐鼎」卦中的第四爻，而爻辭為「鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。」大概意思是支撐著整個鼎的鼎腳折斷，倒翻了原先獻給君主的美食，形態狼狽，為一個凶象。如果將之套用在中國面對外交形勢，原先中國跟歐、美形成三國鼎立的局面出現變化，其中中美貿易戰及歐、美為首國家圍堵中國的安排，已充份反映中國鼎腳折斷的局面。如套用在中國自身本體之上，在這十年也出現微妙的改變：如中央剎停過熱的經濟、對個別產業的調控，令個別原先火熱的產業突然停下來，象數上也像打翻了鼎中食物一樣。另外，值得留意是，在每十年的爻運，我們也會看其變爻產生的另一卦象參考，而目前鼎卦中的四爻變化為「山風蠱」卦。顧名思義，即是蠱毒、蠱惑，因而出現了疫情。



嚴格而言，這鼎卦第四爻的十年，是過去中國三十年騰飛後的整固大運，尚有兩年再進入下一爻運，那中國將何去何從？事實上，近年很多人對中國的前景仔很多保留，主因是以歐美為首的勢力跟中國的壁壘分明愈來愈明顯，怕中國會被孤立。然而，如果《皇極經世》運行的時間表，2024年至2033年的第五爻之十年，爻辭為「鼎黃耳金鉉，利貞。」簡單而言，鼎有黃金般的鼎耳及金屬的鉉，功用在於穩定。再者，如果以一個鼎作為代表，第五爻位置行到鼎耳的位置，居黃中(中庸)之象 (即位置合適)，又有金鉉固定，那麼，人們可以搬動鼎，向君主獻上美食。此象正好解讀為中國經歷這十年的整固，會有新一翻的氣象。



至於鼎卦第六爻的十年(2034至2043)，爻辭為「上九，鼎玉鉉，大吉，無不利。玉鉉在上，剛柔節也。」鼎鉉，為舉鼎的工具，現在以玉加以裝飾，更顯鉉的尊貴，視為吉象。當然，《皇極經世》涉及很多的變卦、大運、中運、年值卦的合參，很多單從一個卦象去盡解所有問題，但大勢上的看法就是這樣了。



然而，很多人都會有疑問，以目前世界的大局，好像看不到什麼明顯的出路，但要知道，玄學有時的神妙預測，非可用一般現象的現象去推想，情況好比當日的金融海嘯，會催化一個資產暴漲的十年？又例如元宇宙、NFT、加密貨幣，可以盛行如此？人的思想、眼界，其實很有限，世局的變化，豈是我們一般眾生可以參透？但在目前的亂世下，我們可做的只有做好自己，盡力而為，不用太過活於過去的風光，也不用太過迷思於藺以觸摸的將來。學玄學的最大得益，都是知命而行，活出當下自我價值。

作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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