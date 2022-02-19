【嚴陣抗疫】積金局促請強積金業界 實施「疫苗通行證」安排及推動新冠疫苗接種

疫情嚴峻，各界嚴陣以待抗疫，積金局周五（2月18日）向強積金業界發出通函，要求強積金受託人和主事中介人1跟從政府措施，實施「疫苗通行證」安排，除了因懷孕或健康理由不適合接種疫苗者，須禁止未有接種第一劑疫苗的員工及附屬中介人2進入辦公室。

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積金局又指，為確保維持必要服務，強積金受託人和主事中介人亦須要求尚未接種新冠疫苗或合資格接種第三劑新冠疫苗的員工及附屬中介人盡早接種疫苗或接種第三劑疫苗，並繼續推行不同措施，例如提供彈性上班安排方便預約接種疫苗，及向已接種第三劑疫苗的員工提供額外假期等。

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積金局發言人表示，目前新冠疫情非常嚴峻，加上Omicron變種病毒株傳播迅速，強積金呼籲業界必須提升預防措施，與社會各界共同抗疫，減低在辦公室及社區感染和傳播病毒的風險，以抑制第五波疫情。

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記者：陳詠妍