【無與輪比@iM網欄】養車養得肉痛？慳得一蚊得一蚊

執筆之時，電油牌價已超過21港元，身邊駕車朋友無不「牙痛咁聲」。的確，香港養車成本貴得驚人，油價之外，牌費亦已大幅調升，一輛1500cc汽缸容積的私家車，每年牌費逾5000元，加上日常泊位、路費，養一輛小房車每月使費動輒逾萬元。

老生常談，慳得一蚊得一蚊，養車養得肉痛的你，或者可作以下考慮：

1. 轉駕電動車：電動車以電能驅動，香港每度電約$1.3元，而視乎車型，每度電約可跑5至10公里，先天已夠便宜，更毋須繳付燃油稅；此外，在「一換一計劃」之下，電動車亦可享免繳首次登記稅，車價又慳一筆。再者，電動車每年牌費亦便宜，每年僅千多元，慳上加慳。

壞處：幾個主要型號等候時間以季計算；如無自家充電器亦須為充電煩惱。

2. 轉駕柴油車：柴油引擎由於壓力較大，用料亦都較厚，先天就較電油車耐用，而同等份量的柴油，所行里程亦都較電油車多；柴油在香港免稅，本身牌價已較便宜，再加上其在正常壓力下並不易燃，又有工業用途，部份物流公司會批量購入柴油，燃料成本更低；而其低扭強的特性亦更適合香港環境。

壞處：私家車牌費貴，2000cc年費近萬元，「粗咪」才有數圍；柴油商用車有「死期」。

3. 轉駕混能車：結合電動車及電油車的好處：毋須充電、寧靜、油費較便宜。

壞處：牌費與電油車一樣；車輛不輕，而電池有壽命，常走高速者未必慳太多。

4. 小心黃金右腳：即踩油門的腳，也是踩「迫力」的腳；輕踩油門固然重要，少踩迫力同樣可慳油。因為車子慢了要再加速需要燃料，平穩速度用油自然更少，乘坐也更為舒適。

5. 戒除駕駛惡習：緊貼前車、急停、突然加速，總之不平穩的駕駛習慣，會令油耗增加，同上，乘坐感亦都會較差。平穩駕駛，安全、慳錢、舒適。

6. 提早出門：有時候，15分鐘的差別可以是天與地，早15分鐘出門，路上暢通，電油也會少用點；又或者本來因為趕時間而走西隧，提早出門可改走紅隧，從而節省路費。

7. 改用公共交通工具：筆者一星期五個工作天中，有兩三天也使用公共交通工具，除可節省停車場費用、油費及路費之外，塞車時也可讀點資料，準備工作。在慳的角度，確是不錯選擇。

壞處：駕駛樂趣基本上是難以代替的，非乘車可比。

作者 _ 陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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