【無與輪比@iM網欄】養車養得肉痛？慳得一蚊得一蚊

執筆之時,電油牌價已超過21港元,身邊駕車朋友無不「牙痛咁聲」。的確,香港養車成本貴得驚人,油價之外,牌費亦已大幅調升,一輛1500cc汽缸容積的私家車,每年牌費逾5000元,加上日常泊位、路費,養一輛小房車每月使費動輒逾萬元。

老生常談,慳得一蚊得一蚊,養車養得肉痛的你,或者可作以下考慮:

1. 轉駕電動車:電動車以電能驅動,香港每度電約$1.3元,而視乎車型,每度電約可跑5至10公里,先天已夠便宜,更毋須繳付燃油稅;此外,在「一換一計劃」之下,電動車亦可享免繳首次登記稅,車價又慳一筆。再者,電動車每年牌費亦便宜,每年僅千多元,慳上加慳。

壞處:幾個主要型號等候時間以季計算;如無自家充電器亦須為充電煩惱。

2. 轉駕柴油車:柴油引擎由於壓力較大,用料亦都較厚,先天就較電油車耐用,而同等份量的柴油,所行里程亦都較電油車多;柴油在香港免稅,本身牌價已較便宜,再加上其在正常壓力下並不易燃,又有工業用途,部份物流公司會批量購入柴油,燃料成本更低;而其低扭強的特性亦更適合香港環境。

壞處:私家車牌費貴,2000cc年費近萬元,「粗咪」才有數圍;柴油商用車有「死期」。

3. 轉駕混能車:結合電動車及電油車的好處:毋須充電、寧靜、油費較便宜。

壞處:牌費與電油車一樣;車輛不輕,而電池有壽命,常走高速者未必慳太多。

4. 小心黃金右腳:即踩油門的腳,也是踩「迫力」的腳;輕踩油門固然重要,少踩迫力同樣可慳油。因為車子慢了要再加速需要燃料,平穩速度用油自然更少,乘坐也更為舒適。

5. 戒除駕駛惡習:緊貼前車、急停、突然加速,總之不平穩的駕駛習慣,會令油耗增加,同上,乘坐感亦都會較差。平穩駕駛,安全、慳錢、舒適。

6. 提早出門:有時候,15分鐘的差別可以是天與地,早15分鐘出門,路上暢通,電油也會少用點;又或者本來因為趕時間而走西隧,提早出門可改走紅隧,從而節省路費。

7. 改用公共交通工具:筆者一星期五個工作天中,有兩三天也使用公共交通工具,除可節省停車場費用、油費及路費之外,塞車時也可讀點資料,準備工作。在慳的角度,確是不錯選擇。

壞處:駕駛樂趣基本上是難以代替的,非乘車可比。

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

