【餓「新」嘗啖＠iM網】開在銀行金庫下的華麗中菜

早在今年一月就沒有想過二月可以恢復晚飯堂食，但也沒曾想到香港的疫情會是如此的失控，確診和初步確診的數字可以一日過萬！到底，初步的確診和確診之間的落差是多少？這樣搬弄數字意義又有多大？懂不懂都不重要，重要的是住在這小城的我們要自求多福，預防疫情之藥有備無患。重要的是執政者何時放下執著，真正為病苦的市民想想，看着他們天寒地凍露宿醫院門口，於心何忍？抱持故有的人事與理念既然解決不了問題，何不洗牌重新來過？

抱着一大堆無法理解的問題，日子還得像模像樣地過。既然改變不了環境，就試着改變自己的心境，改變生活常態。少去人多的地方，少些友輩聚餐，多些行山，多些運動筋骨。這些日子以來還能夠相約聚會的，可說是生死之交（笑）。為了團年，提高佊此士氣，我們還真是「生死相陪」，人少少相約在MOTT 32卅二公館食開年飯。

位於渣打銀行大廈地庫（前金庫的位置）的卅二公館素來都是熱愛新派粵菜美食愛好者的集結地，餐廳環境以古典中國風結合豪華紐約工業特色，走暗黑優雅風格，華麗得來帶型格，復古得來又具玩味，寛敞舒適。其新派點心也甚具創意風格。

話明開年，當然得叫Mott 32新春菜譜的亮點菜式鮑魚龍蝦撈起，這道菜是傳統「撈起 」菜餚的變奏，在原本的素材中加了龍蝦，更加貴氣生猛，充滿了吉祥寓意，大家拿起筷子將食材高高拋起，看着那七彩的顏色在空中來來往往，動感非常，頓添無限生氣，撈起撈起，幸福和財富齊齊起，健康歡樂要在一起，這道菜好玩又好食，開年必備。

▲ 鮑魚龍蝦撈起

香煎慈菇餅也是道賀年菜，慈菇是廣東人於慶祝活動中不可或缺的一種季節性食材，爽口程度有點像蓮藕餅，但更細嫩可口。

▲ 香煎慈菇餅

點心方面蟹鉗餃最為出色，平時炸蟹鉗食得多，蒸蟹鉗還是第一次吃，蟹肉和蝦肉豐富鮮味，還有卜卜脆的蟹籽，口感得意，餃皮晶瑩通透有彈性，形神俱備，討人喜歡。

▲ 晶瑩的蟹鉗餃

煎蘿蔔糕賣相吸引，本來近排食得太多蘿蔔糕，對之不甚期望，不料竟有意外驚喜，首先塊頭大少剛好，不嫌多也不嫌少，外層餵以櫻花蝦，入口甘香，內裏摻了瑤柱絲、臘腸的鹹鮮味，蘿蔔糕的質地實在，軟硬適中，好吃。

▲ 賣相吸引的櫻花蝦蘿蔔糕

黑辣香牛酥是招牌點心之一，單是看那一層層分佈有致的酥皮，就知是心機之作。友人意見：酥皮鬆化但又完全不油膩，入口帶牛油酥香，和牛美味。

此外，我們還吃了蔥油走地雞，潮州蟹粥等數道小菜，均是水準之作。很多餐廳的中菜為求創新，不外係搞下gimmick賣相，但這裏真正做到味道配搭和食材拼湊的創意突破，許多有特色的點心及菜式都令人一吃難忘，看得出總廚星師傅的用心。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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