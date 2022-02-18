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嘉里物流逾2億美元 收購美國物流服務商

股樓投資 23:40 2022/02/18

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嘉里物流(00636)宣布，透過分開四個獨立批次，收購美國物流服務供應商Topocean Conslidation Service，總代價為2.4億美元。Topocean於國際貨運代理及物流業務方面擁有豐富經驗。嘉里物流相信，該等交易將使集團及Topocean能夠整合業務，從而在彼等無船承運人（無船承運商）營運之間創造協同效應、盡量降低行政成本及帶來規模效益，進而使集團能夠提供更高的客戶服務能力及效率， 並使其能夠與近期採用前瞻性整合的全球同業競爭。嘉里物流周五收報19.98元，上升0.3%。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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嘉里物流對上一次併購投資於去年11月，當時斥資不超過合計17億泰銖增持泰國附屬K Apex Thailand約28.3％至100％，並斥共約4,908萬元人民幣增持４間內地附屬公司16％股權至67％。該５間附屬公司分別在泰國及中國從事國際貨運代理和物流等服務。

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撰文 : 李尚毅

嘉里物流（00636） 港股

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