▲ 【第五波疫情】工銀亞洲新增皇后大道中分行停業 合共25間分行及個人理財中心暫停服務（附分行詳情）

第五波疫情下，工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，由2月19日起，新增皇后大道中分行（香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓）暫停服務，同時全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至星期五上午9時至下午4時。

除以下6間分行外，工銀亞洲其他分行及個人理財中心逢星期六暫停服務，星期六的營業時間為上午9時至中午12時：

1. （新增）中環分行：香港皇后大道中9號1樓A1舖

2. （新增）黃大仙分行：九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館一樓128號舖

3. 銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓

4. 尖沙咀東分行：九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖

5. 沙咀道分行：新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

6. 大埔分行：新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

三、以下24間分行及個人理財中心服務維持暫停：

港島區

1. 金鐘個人理財中心：香港金鐘道95號統一中心1樓1019-1020號舖

2. 灣仔分行：香港灣仔軒尼詩道117-123號

3. 香港仔分行：香港香港仔中心第一期地下7A舖

4. 西環個人理財中心：香港德輔道西345-345A地下2號舖

5. 小西灣分行：香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖

6. 北角分行：香港北角英皇道 436-438 號地下

7. 電氣道分行：香港電氣道113-115號

8. 炮台山分行：香港英皇道272-276號光超台地下A-C號舖

九龍區

9. 油麻地分行：九龍油麻地彌敦道542號

10. 旺角分行：九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下

11. 荔枝角分行：九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號舖

12. 何文田分行：九龍何文田窩打老道70號曾榕大廈地下

13. 愛民分行：九龍何文田愛民廣場F18-F19號舖

14. 中港城分行：九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下55號舖及1 樓15， 16及17B號舖

15. 觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

16. 德福分行：九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖

新界區

17. 翠林分行：新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城5樓135號舖

18. 將軍澳個人理財中心：新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025B號舖

19. 葵涌分行（維持保管箱預約服務）：新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02

20. 太和分行（維持保管箱預約服務）：新界大埔太和廣場2樓216號舖

21. 沙田個人理財中心：新界沙田好運中心3樓185號舖位

22. 沙咀道個人理財中心：新界荃灣沙咀道315-323號廣益大廈地下4號舖

23. 教育路個人理財中心：新界元朗教育路21號英暢大廈地下3-4號舖

24. 元朗分行：新界元朗青山道197-199號地下

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