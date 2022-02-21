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【內房危機】正榮地產再瀉一成　未能償還3月到期債務、徵求債權人同意豁免索賠、對短期流動性謹慎

股市 09:57 2022/02/21

分享：

【內房危機】正榮地產：未能償還3月到期債務、徵求債權人同意豁免索賠　對短期流動性謹慎

正榮地產 （06158） 公布，基於市場狀況不利，公司可用於清償債務的內部資金日益有限，因此預計現有內部資源可能不足以解決於3月即將到期的債務（包括於3月5日悉數贖回證券），公司正在徵求證券實益持有人同意，就證券提出若干建議豁免及修訂。

正榮地產今日再瀉逾一成，現報0.77元，為2月11日的新低，年初至今大跌近79%。

正榮地產此前指集團營運正常，詳見【下一頁】

正榮地產表示，徵求證券持有人同意，主要目的是改善公司整體財務狀況，通過豁免及免除因公司因未能於3月5日贖回證券及支付證券分派，而對公司提出的任何違約及全部索賠，並就「首次重置日期」及「控制權變更」的定義對證券的條款及條件進行若干修改及自觸發「分派率」上升的事件中，刪去「相關債務違約事件」，以使其財務穩定。

1月份合約銷售跌三成

正榮地產稱，近幾個月的合約銷售總額出現明顯下降，截至1月份，合約銷售總額按年下降29.5%。

正榮地產預計，今年房地產行業的市場狀況仍面臨壓力，在市場未出現大幅回升及多種融資選擇回升的情況下，公司對其短期流動性仍持謹慎態度。

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【異動股】正榮地產急跌66%　內媒：傳拒贖回永續債、正榮否認　據報部分持股被斬倉並非大股東歐宗榮

港股 贖回 正榮地產（06158）
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