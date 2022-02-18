【ETF攻略】科指ETF資產規模一年增2倍　超越國指成第二旗艦

▲ 追蹤科指資產規模一年內增2倍 資金仍傾向押注中資科技股？

受政策監管等因素影響，科技板塊在過去一年多期間經歷重調，大部分科技股估值回調。不過，若以指數基金追蹤規模來看，市場在過去一年，仍有翻倍的資金進入科技板塊。當中，截至上月底，追蹤恒生科技指數（下稱「科指」）的交易所買賣產品（ETF）的資產管理總值，已經達59.6億美元（折合約465億港元），超越追蹤恒生中國企業指數ETF的資產規模，成為恒生指數系列的第二旗艦。

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恒生科技指數在2020年7月正式推出，初期科指ETF的資產規模僅得十多億美元。而在去年上半年，這一數字幾乎每個月份都錄得逾兩成升幅。據資料顯示，自去年8月起，這一資產規模已經達48億美元，首次超越追蹤國指ETF的資產規模44億美元。

而在今年1月，科指雖然在月內下跌4.5%，但與其掛鉤的ETF資產管理規模，則按月上升4%，至59.6億美元。對比截至2021年1月底的19億美元，一年內規模增長213.7%。

多隻追蹤科指的ETF，包括恒生科技ETF （03032） 、安碩恒生科技 （03067） 、以及南方恒生科技 （03033） 等，過去一年的增發基金單位數量亦有逾兩倍升幅。

當中，恒生科技ETF截至2月17日的已發行基金單位達2.86億個，較去年同期新增接近220%，現時總市值超過19億元。

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記者：梁安琪