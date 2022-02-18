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【新股IPO】華醫網科技遞交上市申請　擬集資23.4億

股樓投資 22:43 2022/02/18

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引述外電報道，上月底已遞交來港上市申請的醫療衛生人員在綫平台華醫網科技，計劃集資3億美元（約23.4億港元），並由美銀證券及海通國際為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析
 

華醫網主要為患者及公眾提供數字健康服務解決方案，包括醫療教育資源、慢病管理、公共衛生課程等服務。另外亦為醫藥及醫療設備公司提供數字醫療營銷解決方案。公司去年首三季合共錄得淨利潤1400.3萬元人民幣，2020年同期則虧損464.5萬元人民幣；去年首三季，華醫網收入為2.32億元，按年增長40.5%。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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據諮詢機構數據顯示，若按照截至2020年底，平台註冊的醫療專業用戶及執業醫師用戶計算，華醫網是中國最大的醫療衛生人員在綫平台。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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