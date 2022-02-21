【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想及小鵬汽車　商湯逆市升7%、憧憬7月納港股通

▲ 【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想汽車及小鵬汽車 剔出微盟、同程旅行及汽車之家

恒指公司上周五（18日）宣布恒生科技指數變動，納入商湯 （00020） 、理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） ；剔出同程旅行 （00780） 、微盟 （02013） 及汽車之家 （02518） 。恒生科技指數成份股數目維持30隻，所有變動於3月7日起生效。

商湯同時獲納入恒生綜合指數，不過由於商湯以不同投票權架構（WVR，即同股不同權）上市，需要滿足上市滿6個月要求，才達到納入港股通「北水」買賣名單。因此，即使商湯3月初納入恒生綜指，仍須等待7月才滿足納入港股通要求。

科指新貴周一股價個別發展，商湯早市勁升一成，即使尾市科技股重挫，全日仍逆市升7%，報6.61元，成交3億元。

另外兩家科指新貴，理想汽車全日倒升1.2%，小鵬汽車則挫2.6%。

至於被剔出指數的同程旅行跌3%，汽車之家跌5%，微盟大跌10%。

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