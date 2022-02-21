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【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想及小鵬汽車　商湯逆市升7%、憧憬7月納港股通

股市 16:22 2022/02/21

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【恒指季檢】恒生科指納入商湯、理想汽車及小鵬汽車　剔出微盟、同程旅行及汽車之家

恒指公司上周五（18日）宣布恒生科技指數變動，納入商湯 （00020） 、理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） ；剔出同程旅行 （00780）   、微盟 （02013） 及汽車之家 （02518） 。恒生科技指數成份股數目維持30隻，所有變動於3月7日起生效。

商湯同時獲納入恒生綜合指數，不過由於商湯以不同投票權架構（WVR，即同股不同權）上市，需要滿足上市滿6個月要求，才達到納入港股通「北水」買賣名單。因此，即使商湯3月初納入恒生綜指，仍須等待7月才滿足納入港股通要求。

行業組織抵制資本炒作元宇宙概念 騰訊申元宇宙商標遭駁回、逾200億成交跌近6%，可見【下一頁】

科指新貴周一股價個別發展，商湯早市勁升一成，即使尾市科技股重挫，全日仍逆市升7%，報6.61元，成交3億元。

另外兩家科指新貴，理想汽車全日倒升1.2%，小鵬汽車則挫2.6%。

至於被剔出指數的同程旅行跌3%，汽車之家跌5%，微盟大跌10%。

*恒指季檢新季怎部署，重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

相關文章：【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍　無股份剔走　聯想第三度入選

相關文章：【疫苗通行證】金管局強烈鼓勵金融機構對員工實施疫苗通行證　不實施者兩周內須詳細解釋

 

港股 微盟集團（02013） 理想汽車—W（02015） 商湯科技（00020） 恒生科技指數 小鵬汽車－W（09868） 汽車之家—S（02518） 同程旅行（00780）

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