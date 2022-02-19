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【元宇宙】 L’Oréal申請虛擬商品商標　為進軍元宇宙作準備

科技 11:00 2022/02/19

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化妝品集團L’Oréal於上周提交關於NFT和元宇宙的商標申請，預計將會帶來虛擬化妝品及虛擬服務。（L’Oréal官方圖片）

元宇宙（Metaverse）、NFT（非同質化代幣）近年成為大熱概念，不少企業相繼涉足。據外媒CoinDesk報道，化妝品集團L’Oréal於上周提交關於NFT和元宇宙的商標申請，預計將會帶來虛擬化妝品及虛擬服務。

報道提到，L’Oréal集團日前為旗下子公司，包括Kiehl’s、Maybelline、Pureology、Urban Decay、Redken等，提交商標申請。當中Kiehl的商標申請，主要是：「不可下載」的虛擬香水、在虛擬世界使用的護髮及身體護理產品。而目前所有申請項目，均處於審核階段。

【科技一周回顧】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　Meta支付7億解決私隱爭議

據悉，L’Oréal共申請了17項商標，包括為虛擬實境（VR）遊戲提供互動式網站與娛樂服務、NFT商標、與虛擬商品相關的線上商店服務、在虛擬世界創建線上社群等。其中8份申請商標的文件中，L’Oréal表示將在元宇宙平台上，讓人們瀏覽、購買、銷售和交易虛擬化妝品。

【智能手機】2025年摺疊機銷售額　料將達2,260億

事實上，L’Oréal去年12月就初嘗涉足NFT，當時發布了7款專注於女性藝術家的NFT。然而，該系列以失敗告終，至今的銷量不到0.5以太幣（約2.2萬港元）。

【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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