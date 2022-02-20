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【裏裏外外@iM網欄】輕鬆家居運動，有助胸肺健康

名人薈萃 08:01 2022/02/20

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第五波疫情嚴峻，近期絕大部份的香港人都要在家抗疫，好好保護自己，等於保護家人及支持社會。

齊心抗疫。今期為大家介紹一些伸展肩膊丶頸等部位的動作，有助強化胸肺健康，方便易做，隨時隨地在家也可以練習。

Tips 1: 
手臂向左右兩旁打開及伸展，與肩同寬，然後將手指盡量向上，令手腕和手掌成90 度，要撐直手腕，保持這動作10 秒，之後慢慢放鬆，再做10 秒，做完5 次後完成。

Tips 2:
雙手向外伸展，手掌朝向地下，盡量將手臂向外拉扯，停留5 秒後，將手掌向外轉，再朝向上，過程中感覺肩膊丶手臂、手肘丶前臂等向外轉動，停留10 秒。重覆這動作3 次後，初學者可以慢慢放鬆手，還原位置。

如想挑戰自己，可以繼續以下動作。

Tips 3: 
當手掌朝向上天後，擺動雙臂及雙手，不停地向上向下提起雙手，好似雀仔郁動翅膀一樣，持續做10 秒，之後放鬆雙手2 秒，再重覆以上動作3 次。

郁動雙手時，你會感到肩丶頸丶膊丶上胸丶肩胛骨等也不停擺動和伸展。如果你身體在這些位置有問題，便會感到酸痛，因為這些是你的痛點。不過持續練習幾天後，你會發覺這些痛點會慢慢消失，因為身體內的氣血暢通了，沒有堵塞問題。

Tips 4:
雙手提起向後方，十指緊扣，感覺肩胛骨收緊，盡量把雙手提高，然後吸氣，同時慢慢將頭部轉向上方，呼氣時慢慢將頭部轉下方，重覆上下方各5 次。

之後再吸氣，同時慢慢將頭部轉左方，呼氣時慢慢將頭部轉右方，重覆左右方各5 次。

如果你由Tips 1 做到Tips 4， 當雙手慢慢放下來時，你會感覺上身好輕鬆，肩頸膊及五十肩的問題慢慢會改善，而且可以強化心胸功能，在這疫情期間，更需要做多啲運動。

今次推介比大家Mirabai Ceiba 的Ajai Alai, 在緊張的疫情下，各位要放鬆心情，共同戰勝疫情。

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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