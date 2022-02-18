【消費熱話】LV首次全球價格調整 平均加幅達7% 經典款價格升近翻倍

全球最大奢侈品集團LVMH旗下國際時尚品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）今日（ 16日）正式宣佈全球調整價格。LV加價平均加幅6至7%，部份男女裝皮具精品加價達至20%。除了男女裝皮具精品外，首飾及香水同樣加價。絲巾加價5至6%；首飾加價2%；由於香水至2020年起價格未曾調整，因此今次加價調整6至7%。

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LV指，是次加價是因應製造成本、原材料及運輸成本上升，以及通脹壓力。除了LV以外，不少奢侈品牌例如Hermès、Chanel早前已加價。不少經典款，如Louis Vuitton Pochette Accessories、Neverfull、Multi Pochette Accessories等，加幅達12至34%。

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責任編輯：龍紀瑩