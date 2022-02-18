  • 17°C
香港時間 : 2022218日 (五) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費熱話】LV首次全球價格調整 平均加幅達7% 經典款價格升近翻倍

理財智慧 14:30 2022/02/18

分享：

全球最大奢侈品集團LVMH旗下國際時尚品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）今日（ 16日）正式宣佈全球調整價格。LV加價平均加幅6至7%，部份男女裝皮具精品加價達至20%。除了男女裝皮具精品外，首飾及香水同樣加價。絲巾加價5至6%；首飾加價2%；由於香水至2020年起價格未曾調整，因此今次加價調整6至7%。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

LV指，是次加價是因應製造成本、原材料及運輸成本上升，以及通脹壓力。除了LV以外，不少奢侈品牌例如Hermès、Chanel早前已加價。不少經典款，如Louis Vuitton Pochette Accessories、Neverfull、Multi Pochette Accessories等，加幅達12至34%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
疫情 時尚 LOUIS VUITTON Chanel 香水 通脹 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
【齊心抗疫】帝盛旗下5間酒店暫改為社區隔離酒店 涉約2000間客房 荃灣帝盛酒店即日起提供服務
【齊心抗疫】帝盛旗下5間酒店暫改為社區隔離酒店 涉約2000間客房 荃灣帝盛酒店即日起提供服務
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款