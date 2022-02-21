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【開市追揸沽】美團急瀉監管殺到？滙豐業績前瞻部署（附time code）

股市 10:26 2022/02/21

分享：

美團 （03690） 上周五尾市急瀉逾一成半，失守200元關破底，主因受累發改委引導包括外賣的互聯網平台下調餐飲業商戶服務費，拖累恒指收市跌逾400點，內地監管風波再殺到？滙豐 （00005） 明日公布業績，上周股價回調，績前如何部署策略？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）今早9時於《開市追渣沽》為你解讀部署。

Time code
00：49 - 港股今日焦點速覽　
01：43 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：59 - 亞太股市早段市況速報
03：14 - 美國加息步伐怎預示？借烏俄局勢減慢加息？
07：01 - 美股繼續向下調整    價值股、資源股、銀行股跟跌殺傷力不大
08：05 - 納指跌穿200天綫     科技股短炒建議沽貨
09：08 - 美股或出現技術性熊市   去年若有利潤宜先逐步減持
11：13 - 美股不宜做槓桿    高追短炒要考慮投降
11：33 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：37 - 美團 （03690） 現超跌   搏反彈有何策略？
16：51 - 科技股拖低港股    留意短期恒指可否守24000點
18：01 - ​​預計假期後監管消息會陸續有來   宜做心理準備大市會再向下
19：01 - 滙豐 （00005） 短綫值搏率不高   不宜績前搏入
22：17 - ET一周開倉：滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、NVIDIA（NVDA.US）
27：11 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 49.6元有貨有冇機會鬆綁？
29：25 - 港股開市初段市況速報
30：03 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.1元買入    染藍可否加注？
32：31 - 觀眾問股：油股可跟車短炒？中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 點揀？
34：28 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.76元有貨可繼續持有？
38：01 - 港股、內地股市市況跟進
38：34 - 觀眾問股：京東 （09618） 310元有貨長遠前景點睇？現價可加注？
41：31 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 19.5有貨  要不要止蝕？
44：00 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 未有貨現價可入？
45：53 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 182.7元有貨睇中綫好嗎？
47：40 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.04元有貨怎操作？
49：23 - 觀眾問股：中媒能源 （01898） 4.9元低撈    短綫走勢點睇？
50：23 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 120元買入點算？
53：42 - 港股、內地股市開市初段市況速報
54：06 - 消息股：康希諾生物 （06185） 、金沙 （01928）
54：51 - 藍籌、科指、國指新貴速報：農夫山泉 （09633） 、聯想 （00992） 、商湯 （00020） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、信義光能 （00968）
55：50 - 財經日誌提提你

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重溫上周《開市追揸沽》*港股可試二萬五？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*【按此重溫-附time code】

欄名 : 開市追揸沽

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