【在家抗疫】港人最愛Netflix劇集殭屍校園、The Tinder Swindler　你喜歡的劇集是否榜上有名？

本地爆發第五波疫情後,港人要留在家中抗疫,盡量避免與他人有社交接觸。在家中玩電子遊戲機,也可以「煲劇」,到底港人最喜歡看什麽?據串流平台Netflix統計,港人前10位的影片,如下:

1. Fishbowl Wives(金魚妻)

日劇改編自黑澤R同名系列漫畫。講述一幢豪宅大廈內,6個女人因為婚姻不美滿而出軌的故事。該劇合共有8集,雖然有不少大尺度的鏡頭,但劇情有深度更值探討。

2. Inventing Anna

美劇改編自雜誌上的文章。講述Instagram的KOL Anna Delvey假扮一名德國女繼承人,躍升為紐約備受矚目的社交名媛。過程她盜竊和騙取了巨額金錢,但有掌握大量證據的女記者著手調查該案。

3. 殭屍校園

韓劇改編自同名網絡漫畫。講述一所喪屍病毒肆虐的高中,不同性格的學生們和希望營救他們的人,在當中經歷的故事。

4. 愛的迫降

2019年大熱韓劇愛的迫降,講述南韓財團的女承人,因滑翔傘失事而被迫降落在北韓,與北韓軍官的愛情故事。劇中男女主角孫藝真和玄彬因劇生情,近日兩人宣布結婚,讓此劇再成為熱潮。

5. Our Beloved Summer

韓劇講述曾經的全校第一名和最後一名,因高中拍攝的紀錄片引發話題,而讓兩個人被迫一起出現在鏡頭前,所發生的感情故事。

6. Love is Blind Japan

該片為在日本的相親真人秀,講述一群日本想結婚的單身者,由認識、約會至訂婚的求愛過程。第一季合共11集,每集時間約1小時。

7. The Tinder Swindler

該片為真實罪案的紀錄片,講述一名在交友程式「Tinder」,偽裝自己為身家上億的鑽石級王老五,然後向眾多女性進行誰騙的行為。

8. Love You as the WorldEnds

2021年的日劇,講述一名汽車修理工和其他人在死亡危機中,掙扎求生的故事。全劇合共10集,每集時間約45分鐘。

9. Forecasting Love & Weather

該片講述女主角喜歡將生活和職場分開,與同事關係疏遠。但在工作之中,遇到並愛上男主角。雖然他們一起,但在職場中隱瞞情侶關係,讓他們面臨感情問題。

10. 鬼滅之刃 遊郭篇

大熱日本動漫鬼滅之刃的續集,承接第一季和動畫電影,主線講述在動畫電影的事件之後,經過4個月的修煉,所展開的故事。

責任編輯:馬意文