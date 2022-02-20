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【在家抗疫】港人最愛Netflix劇集殭屍校園、The Tinder Swindler　你喜歡的劇集是否榜上有名？

14:00 2022/02/20

分享：

本地爆發第五波疫情後，港人要留在家中抗疫，盡量避免與他人有社交接觸。在家中玩電子遊戲機，也可以「煲劇」，到底港人最喜歡看什麽？據串流平台Netflix統計，港人前10位的影片，如下：

1. Fishbowl Wives（金魚妻）
日劇改編自黑澤R同名系列漫畫。講述一幢豪宅大廈內，6個女人因為婚姻不美滿而出軌的故事。該劇合共有8集，雖然有不少大尺度的鏡頭，但劇情有深度更值探討。

2. Inventing Anna
美劇改編自雜誌上的文章。講述Instagram的KOL Anna Delvey假扮一名德國女繼承人，躍升為紐約備受矚目的社交名媛。過程她盜竊和騙取了巨額金錢，但有掌握大量證據的女記者著手調查該案。

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3. 殭屍校園
韓劇改編自同名網絡漫畫。講述一所喪屍病毒肆虐的高中，不同性格的學生們和希望營救他們的人，在當中經歷的故事。

4. 愛的迫降
2019年大熱韓劇愛的迫降，講述南韓財團的女承人，因滑翔傘失事而被迫降落在北韓，與北韓軍官的愛情故事。劇中男女主角孫藝真和玄彬因劇生情，近日兩人宣布結婚，讓此劇再成為熱潮。

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5. Our Beloved Summer
韓劇講述曾經的全校第一名和最後一名，因高中拍攝的紀錄片引發話題，而讓兩個人被迫一起出現在鏡頭前，所發生的感情故事。

6. Love is Blind Japan
該片為在日本的相親真人秀，講述一群日本想結婚的單身者，由認識、約會至訂婚的求愛過程。第一季合共11集，每集時間約1小時。

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7. The Tinder Swindler
該片為真實罪案的紀錄片，講述一名在交友程式「Tinder」，偽裝自己為身家上億的鑽石級王老五，然後向眾多女性進行誰騙的行為。

8. Love You as the WorldEnds
2021年的日劇，講述一名汽車修理工和其他人在死亡危機中，掙扎求生的故事。全劇合共10集，每集時間約45分鐘。

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9. Forecasting Love & Weather
該片講述女主角喜歡將生活和職場分開，與同事關係疏遠。但在工作之中，遇到並愛上男主角。雖然他們一起，但在職場中隱瞞情侶關係，讓他們面臨感情問題。

10. 鬼滅之刃 遊郭篇
大熱日本動漫鬼滅之刃的續集，承接第一季和動畫電影，主線講述在動畫電影的事件之後，經過4個月的修煉，所展開的故事。

【山寨風波】茶飲店「鹿角巷」內地現過千間山寨店　真身斥過億打擊假店

責任編輯：馬意文

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