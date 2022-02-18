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【日本疫情】少年染疫高燒死亡 最少10間醫院曾拒收

環球社會熱點 19:11 2022/02/18

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日本的新冠肺炎確診數字持續處於高位，單日再增超過9萬多宗確診。埼玉市一名少年確診新冠肺炎並發高燒，在家休養期間病情突然惡化。日媒指最少有10間醫院拒收少年，他送院兩日後搶救無效身亡。

【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護 【下一頁】

日媒報道，這名少年年約10多歲，已接種兩劑新冠疫苗，本身亦無患長期疾病。少年本月2日發燒體溫達到攝氏40度，翌日進行快速檢測證實確診新冠肺炎。

為少年進行檢測的醫療機構，未向日本公共衛生中心提交少年的確診報告。少年在家養病期間一直持續高燒，家人直至本月6日致電呼叫救護車。救護員發現少年的血壓或血氧濃度並無下降，當時判斷他無需住院。

但少年於翌日上午的病情急速惡化，血壓下降並開始失去知覺。家人再次呼叫救護車將其送院，但少年最終於兩日後不治。

世衛建議新冠確診多地區 無症狀隔離期縮短至10日 【下一頁】

日本放送協會（NHK）指，少年家人在7日呼叫救護車時，最少有10間醫院或醫療機構因床位不足而拒絕接收少年入院。

埼玉市政府官員指，少年的死因相信是感染新冠病毒引發的消耗性凝血病，這種病容易形成血栓及出血症狀。

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責任編輯：鄭錦玲

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