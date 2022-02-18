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【科技女股神】Cathie Wood：創新股被低估 近期基金虧損屬短暫現象

股樓投資 19:44 2022/02/18

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有「科技女股神」之稱的Art Invest創辦人Cathie Wood周四（18日）接受外媒訪問時表示，旗下基金投資組合中創新科技公司被嚴重低估，相信近期的拋售只屬短暫。

Cathie Wood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）今年至今跌幅達26%，當中一些持倉，如Zoom（ZM）、Teladoc Health（TDOC）和Roku（ROKU），今年跌幅逾70%。Cathie Woo基金的科技股被嚴重低估，相信未來5年，科技股組合將為投資者帶來可觀回報。她稱，公司最大的擔憂是，投資者把我們所認為的暫時性損失當成永久性損失。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

Cathie Wood說她不投資任何像微軟（MSFT）這樣成熟的大型科技公司。ARKK押注DNA、自動化、機器人和人工智能等各個行業處於顛覆性技術前沿的公司。她的主要持股包括Tesla（TSLA）、 Exact Sciences（EXAS）、UiPath（PATH）和Coinbase（COIN）。

FactSet資料顯示，儘管表現不佳，但ARKK今年迄今仍吸引超過7000萬美元的淨流入。

通脹持續高企，但Cathie Wood相信通脹對成長型股票的拖累最終會結束，通縮的力量將會捲土重來，「發生的很多事情都與供應鏈有關，我認為經濟中正在形成的通縮力量非常強大」。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁】

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責任編輯：黃苑筠

 

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