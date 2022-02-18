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【世界紀錄】以色列農民種出289克巨型士多啤梨 破健力士世界紀錄

理財智慧 14:30 2022/02/18

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根據健力士世界紀錄（Guinness World Records）官網顯示，以色列農民艾利爾（Chahi Ariel）種出世界上最重的士多啤梨，打破世界紀錄，近日獲健力士世界紀錄正式認證。

據健力士世界紀錄官網指，以色列當地士多啤梨Ilan品種最初是由以色列農業研究組織（Agricultural Research Organization）研究員戴伊（Nir Dai）所培育，他指Ilan品種長得很大，尺寸則深受氣溫的影響，冬天時候最重。

不過，這顆巨型士多啤梨重289克，約是Ilan品種平均重量的5倍。艾利爾種出的士多啤梨長18厘米、厚4厘米、周長34厘米。據指他花了一年時間，在中部內坦亞（Netanya）附近的家族農場種出這顆重達289克的士多啤梨，於2021年2月收成後一直存放在雪櫃，直到近日獲確認打破紀錄為止。

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艾利爾表示，2021年初的寒冷天氣條件減緩這顆士多啤梨的成熟過程，令其持續增重。不過，這一顆巨大士多啤梨已經縮水到發現當時的一半大小，他指，為世界紀錄結果等了一年，他將士多啤梨保存在雪櫃一年。

此前的最重士多啤梨紀錄是日本農民中尾浩二於2015年收成時發現的250克，艾利爾稱自己得知創下新紀錄的消息後高興地跳上跳下、又笑又唱，因為能夠進入健力士世界紀錄殿堂。

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責任編輯：龍紀瑩

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