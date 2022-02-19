畢彼特入稟告安祖蓮娜祖莉 不滿秘密出售酒莊股份

荷李活巨星夫婦畢彼特及安祖蓮娜祖莉雖已離婚數年，兩人一度就子女的撫養權對簿公灶。外媒引述法庭文件報道，畢彼特入稟美國法院，稱安祖蓮娜祖莉在未經自己同意下， 出售兩人作為夫妻時購入的酒莊部分擁有權。畢彼特要求法院取消安祖蓮娜祖莉的交易，並要求賠償。

《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音 【下一頁】

畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在2008年，購入位於法國科爾朗鎮（Correns）的一個酒莊，當時2人仍為夫妻。《紐約郵報》（New York Post）引述洛杉磯（Los Angeles）高等法院文件報道，畢彼特已入稟起訴安祖蓮娜祖莉。現年58歲的畢彼特指，安祖蓮娜祖莉在未經自己同意情況下，將她擁有的酒莊部分擁有權售予俄羅斯富豪Yuri Shefler。

畢彼特指，自己多年來向酒莊投入大量時間和金錢，令酒莊開始盈利，但安祖蓮娜祖莉自2013年就較少管理。畢彼特稱2人都明白，未經對方同意，都不能出售手上持有股份。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

而安祖蓮娜祖莉在去年7月時表示有意出售股份，並指畢彼特在9月時表示同意她尋找他亦認可的買家。惟畢彼特指，去年10月得悉安祖蓮娜祖莉已和俄羅斯財閥簽訂買賣協議，並對消息感到震驚。

白雪公主電影或無小矮人？ 《權力遊戲》男星炮轟過時 【下一頁】

畢彼特批評安祖蓮娜祖莉，隱瞞交易細節，認為俄羅斯富豪參與不利他繼續經營酒莊。據報畢彼特入稟法院旨在取消安祖蓮娜祖莉的交易，同時亦要求賠償。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉於2016年9月離婚，2人指彼此間存有不能調和的分歧。之後2人就6名子女的監護權等問題，多次對薄公堂，最後畢彼特贏得共同監護權。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀