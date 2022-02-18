▲ 【疫苗通行證】證監會積極鼓勵中介機構 只讓已打疫苗員工辦公室工作

證監會向持牌中介機構發函，因應香港最新疫情，證監會促請持牌法團檢視業務延續計劃，盡量擴大在家工作的員工人數，並僅安排履行關鍵職能或無法遙距執行職務的員工在辦公室工作。證監會在函件中亦指，積極鼓勵持牌法團考慮安排只讓已接種疫苗的員工在辦公室工作。

證監會表示，為確保持牌法團的員工疫苗接種率盡可能達到最高水平，促請持牌法團採取疫苗假期及彈性上班時間等便利措施，鼓勵員工（包括合資格接種第三劑疫苗的員工）接種疫苗。

金管局、保監局都在周五致函相應受監管金融機構，鼓勵機構只安排已完成疫苗接種員工在辦公室工作，當中金管局要求最強硬，若金融機構決定不實施「疫苗通行證」，須向金管局提供作出該決定的詳細原因。

證監會為少數未強制員工實行「疫苗通行證」的金融監管機構。

相關文章：

【疫苗通行證】保監局強烈建議保險公司對出入辦公室人士實施疫苗通行證 鼓勵員工接種第三劑疫苗

【第五波疫情】金管局強烈鼓勵金融機構對員工實施疫苗通行證 不實施者兩周內須詳細解釋

【疫苗氣泡】許正宇：財庫局和金融監管機構2月16日推行「疫苗氣泡」

【證監會人手】證監會去年員工流失率12%、初級專業人手失25% 人才爭奪、移民潮令招聘難