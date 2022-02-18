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【疫苗通行證】證監會積極鼓勵中介機構　只讓已打疫苗員工辦公室工作

股市 18:50 2022/02/18

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【疫苗通行證】證監會積極鼓勵中介機構　只讓已打疫苗員工辦公室工作

證監會向持牌中介機構發函，因應香港最新疫情，證監會促請持牌法團檢視業務延續計劃，盡量擴大在家工作的員工人數，並僅安排履行關鍵職能或無法遙距執行職務的員工在辦公室工作。證監會在函件中亦指，積極鼓勵持牌法團考慮安排只讓已接種疫苗的員工在辦公室工作。

證監會表示，為確保持牌法團的員工疫苗接種率盡可能達到最高水平，促請持牌法團採取疫苗假期及彈性上班時間等便利措施，鼓勵員工（包括合資格接種第三劑疫苗的員工）接種疫苗。

金管局、保監局都在周五致函相應受監管金融機構，鼓勵機構只安排已完成疫苗接種員工在辦公室工作，當中金管局要求最強硬，若金融機構決定不實施「疫苗通行證」，須向金管局提供作出該決定的詳細原因。

證監會為少數未強制員工實行「疫苗通行證」的金融監管機構。

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金融監管機構 疫苗通行證 證監會 在家工作 香港金融管理局

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