新世界鄭志剛：願借會展予政府作檢測等用途　研借地建「方艙醫院」

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中聯辦今日（18日）舉行「香港社會同心抗疫行動會商會，新世界發展（00017）行政總裁鄭志剛在會中感謝中央政府對香港的關懷和支持，並承諾他和新世界集團必定竭盡所能，助力抗疫，並提出八大措施，包括願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途，將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」;
八大措施如下：
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撰文 : 黃卓賢