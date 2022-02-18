新世界鄭志剛：願借會展予政府作檢測等用途　研借地建「方艙醫院」

中聯辦今日（18日）舉行「香港社會同心抗疫行動會商會，新世界發展（00017）行政總裁鄭志剛在會中感謝中央政府對香港的關懷和支持，並承諾他和新世界集團必定竭盡所能，助力抗疫，並提出八大措施，包括願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途，將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」;

八大措施如下：

下周開始，將率先派發 20 萬套快速抗原檢疫包給基層市民，通過 6 家非牟利機構， 派給基層市民;

將提供九龍貝爾特酒店的 700 間客房，作社區隔離之用;

新世界集團正安排一百部大暖爐，送到各大醫院急症室，為戶外候診的市民送暖;

非常願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途;

針對目前公共醫療系統極度緊張的問題，將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」;

將請香港有線電視(i-CABLE)，以及公司旗下的住宅、商場，24 小時播放防疫消 息，讓市民及時知道最新情況;

旗下富通保險向 500 位參加「政府抗疫專屬出租車車隊」的司機，提供免費抗疫保險;

2020 年疫情爆發之初，為解決香港的「口罩荒」，新世界集團馬上成立多條口罩生產線， 至今已對外派發了 2000 萬個口罩，未來會繼續有關工作，加强社區的防疫設備。

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