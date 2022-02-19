【有盈退休】曾智華：阿婆突然走得快 背後肯定有古怪

廣東俗語「啜核」用來形容調皮鬼馬的言行，例如：阿婆突然走得快，背後肯定有古怪！剛剛看到，有傳媒老友以此語形容最近地產發展商的「動作」，指她們近日紛紛申請預售樓花，情況絕不簡單。



本來，不少人都認為地產商實力雄厚，所以，對旗下樓盤，一定惜貨。因為地產商錢多的是，隨時三兩年不賣樓都沒有問題。故必定不會減價出貨。哪為何她們突然「改變態度」呢？有何事發生，令她們急急改變部署？



申請預售樓花狂升



究竟，發展商們為何如此急？簡單來說，單是1月份就共有13個項目新申請預售樓花，涉及7,094個單位，較去年12月的3,747伙，狂升近九成！看記錄，乃2002年以來新高，導致累積待批預售樓花單位升至24,193伙，此乃近20年的新高！



經濟學上有個名詞叫「範式轉移」（Paradigm Shift），即以前的有利環境及因素，經已改變了。套用在樓市及地產發展，可能正漸漸如此。



二手市場鬥快劈價



眾所周知，國家主席習近平一再強調——樓是要來住的，不是要來炒的。初初講時，不少人當耳邊風。終於，大家見到去年內房發生甚麼事了，簡直如雪崩。



香港又如何？若你仍堅信「樓價沒得跌」，「成本太貴，樓價更貴」的話，這真的幫不到你了！這正是老友指出，樓市已出現「阿婆突然走得快」的原因。有留意二手市場的，見紛紛鬥快劈價走貨，故才出現太古城康怡花園回落到16,000元一呎以下。

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而盤源湧出，議價空間愈來愈大。即是說，要「走貨」（可能之前炒槓桿！ ）的，真正要鬥快跳船。因下月加息大潮開始，就變「走得慢冇鼻哥」了。加息大潮走貨為上記住，特首快換屆了。新特首上場，必定執行習主席指示。出手幾重，大家好快知。不過，銀幣有兩面，今次，捱生捱死「為地產商打工」一族，則可能見到曙光，以及有機會上車了！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍