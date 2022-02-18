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【疫苗通行證】保監局建議保險公司對出入辦公室人士實施疫苗通行證　鼓勵員工接種第三劑疫苗

Hot Talk 18:59 2022/02/18

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第五波疫情下，2月24日將實施疫苗通行證。保監局周五向保險業組織發通函，表示保監局自2月16日起對所有進入辦公室的人員引入疫苗通行證，有關人員須接種最少一劑疫苗才可進入保監局辦公室，除非持有效醫學證明，才獲豁免。保監局強烈建議保險公司實施與保監局類似安排，以加強職業健康與安全。

金管局指不實施疫苗通行證需解釋【下一頁】

保監局又對保險業組織表示，積極鼓勵及推動員工接種第三劑疫苗同樣重要，是企業風險管理及業務持續計劃不可或缺的部份。除保監局外，積金局亦對強積金受託人及主事中介人發出類似通函。

不過，在一眾發出疫苗通行證的監管機構中，以金管局最嚴格。金管局今日向銀行發通函，強烈鼓勵認可金融機構考慮跟隨政府及金融監管機構，實施要求員工進入工作場所時須持有疫苗通行證的做法，不實施者須向金管局提供作出該決定的詳細原因。金管局又同時要求銀行強烈鼓勵合資格員工接種第三劑疫苗，並為員工提供足夠鼓勵措施如疫苗假期。

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