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【蘋果之父】Steve Jobs簽名支票現身拍賣網　預計最終售價可達78萬？

10:00 2022/02/19

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蘋果（Apple）創辦人Steve Jobs去世已經超過10年，他遺留下來的物件，在拍賣市場上更是讓受人追捧。最近有拍賣行拍賣一張Steve Jobs於1976年簽署支票，截止香港時間18日下午6時，這張支票的競標價已經達到50,556美元（約39萬港元）。

據拍賣網站RR Auction提供的資料顯示，這張支票是由Steve Jobs與蘋果另一創辦人Steve Wozniak於1976年7月15日所填寫，地址寫著蘋果的第一間官方公司位置，也就是770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto，收款人為Kierulff Electronics，款項為3,430美元（約2.6萬港元）。同月，蘋果展示了首部Apple-1電腦。根據日期，這張支票或是用於支付製造第二批Apple-1電腦的組裝零件。

【Windows】美國Windows11用戶可試用Android功能　微軟公開最低「硬件需求」（有片）

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RR Auction原預計，這張支票可賣到2.5萬美元（約19萬港元），而目前已經有20個出價，現競標價為50,556美元（約39萬港元），遠超原本拍賣網站的預計，拍賣定於3月18日結束，代表著成交價有望繼續上升，推測最終售價可能會超10萬美元（約78萬港元）。

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【科技一周回顧】三星月底再舉行產品發布會、Meta私隱訴訟以7億了結、YouTube增「Shorts」短片架

除了支票外，RR Auction還拍賣Steve Jobs簽署的年鑑、大學時期照片、卡片、簽署的雅達利（Atari）工作申請表等物品，預計總售價超過30萬美元（約234萬港元），所有的拍賣將於3月18日結束。

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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