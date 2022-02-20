【健力士世界紀錄】以色列農民種出「全球最重士多啤梨」　一粒重289克、長18厘米

▲ 以色列農民Ariel Chahi種出了一顆重289克的士多啤梨，健力士世界紀錄（Guinness World Records)官方確認為「世界上最重的士多啤梨」。（健力士世界紀錄官網圖片）

極端天氣不一定只有壞處，以色列農民Ariel Chahi就因而種出了一顆重289克的士多啤梨。健力士世界紀錄（Guinness World Records)官方確認為「世界上最重的士多啤梨」，是普通果實平均重量的24倍多。

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▲ 這顆巨型士多啤梨重達289克（含莖299克），長18厘米，厚4厘米，周長約34厘米。（健力士世界紀錄官網圖片）

這顆巨型士多啤梨重達289克（含莖299克），長18厘米，厚4厘米，周長約34厘米。Ariel Chahi的農場一共種出了4顆巨型士多啤梨，這顆是其中最大的一個。

Ariel Chahi表示，「感覺十分奇妙，我們收到了社區居民的讚美，大家都在歡呼，這是當地的驕傲」。

異常寒冷天氣減慢成熟過程

該地向來以生產大果實聞名，農業研究組織火山中心（Israel’s Volcani Institute）研究員Nir Dai博士指出，2021年初異常寒冷的天氣減慢了士多啤梨的成熟過程。

他表示，這使得多個果實能一起長成一個大果實，這顆士多啤梨是當地普通士多啤梨平均重量的5倍。

2015年記錄為250克 霜害所致

「世界上最重的士多啤梨」之前的記錄是250克，由日本福岡縣農民中尾浩二在2015年種出。他種植出高8厘米、寬12厘米，周長約25至30厘米，且重量達250公克的士多啤梨。

據中尾浩二所述，當年是因為受到霜害，鄰近幾顆幼果因本能自然地聚集，才長成一顆超大的士多啤梨。

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責任編輯：李智美