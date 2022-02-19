倫敦最細單位75呎拍賣開價幾錢？出租5年料回本

英國近年樓價急升，而首都倫敦的樓價更是貴絕全國。英媒指倫敦細價納米盤近年備受追捧，而當地一個堪稱倫敦最細的單位面積僅75呎，目前以5萬英鎊（約53.2萬港元）的底價拍賣放售。拍賣公司表示按照上述價格購入放租只需5年就可回本，但相信成交價勢必高一截。

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英媒《衛報》報道，這個單位位於倫敦東部Lower Clapton地區，是由維多利亞時代建築改建而成的房屋。單位面積僅7平方米（約75呎），但亦有齊床、洗手間、鋅盤等配套。

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雖然屋仔細細，但床與牆壁之間相隔的距離也足夠伸展開雙臂。至於為了節省空間，地下更有一張折疊檯供住客用膳或工作。

雖然單位内沒有廚房，但單人床底設有微波爐及一部分儲物空間，住客要簡單翻熱急凍食物相信也並不難。

單位面積很小，但業主近期已經翻新一次。而且難得床邊有一面大窗提升單位採光感。廁所也設有一面窗，並非黑廁間隔。

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業主於2017年5月以大約10.3萬英鎊的價格購入這個單位，單位連租約目前拍賣底價為5萬英鎊。目前有租客以每月800英鎊的價格承租單位，地產經紀指租客本身有另一個住所，因工作原因租住這個單位每周入住一至兩晚。

拍賣公司估計這個單位每年租金約1萬英鎊，如按拍賣底價成交的話，只需出租5年就可回本。即使市場估計成交價勢必高一截，按原業主購入價10.3萬英鎊計算，單位約出租10年能回本。

但拍賣公司指銀行不會向30平方米以下的納米盤批出按揭，料新業主會是投資客。

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責任編輯：鄭錦玲