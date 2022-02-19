  • 14°C
香港時間 : 2022219日 (六) 08:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦最細單位75呎拍賣開價幾錢？出租5年料回本

環球社會熱點 08:05 2022/02/19

分享：

英國近年樓價急升，而首都倫敦的樓價更是貴絕全國。英媒指倫敦細價納米盤近年備受追捧，而當地一個堪稱倫敦最細的單位面積僅75呎，目前以5萬英鎊（約53.2萬港元）的底價拍賣放售。拍賣公司表示按照上述價格購入放租只需5年就可回本，但相信成交價勢必高一截。

英國取消「黃金簽證」 稱防堵國家安全漏洞 【下一頁】

英媒《衛報》報道，這個單位位於倫敦東部Lower Clapton地區，是由維多利亞時代建築改建而成的房屋。單位面積僅7平方米（約75呎），但亦有齊床、洗手間、鋅盤等配套。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

雖然屋仔細細，但床與牆壁之間相隔的距離也足夠伸展開雙臂。至於為了節省空間，地下更有一張折疊檯供住客用膳或工作。

雖然單位内沒有廚房，但單人床底設有微波爐及一部分儲物空間，住客要簡單翻熱急凍食物相信也並不難。

單位面積很小，但業主近期已經翻新一次。而且難得床邊有一面大窗提升單位採光感。廁所也設有一面窗，並非黑廁間隔。

英國邊個城市最多美食？ 倫敦擁392間米芝蓮店僅第五 【下一頁】

業主於2017年5月以大約10.3萬英鎊的價格購入這個單位，單位連租約目前拍賣底價為5萬英鎊。目前有租客以每月800英鎊的價格承租單位，地產經紀指租客本身有另一個住所，因工作原因租住這個單位每周入住一至兩晚。

拍賣公司估計這個單位每年租金約1萬英鎊，如按拍賣底價成交的話，只需出租5年就可回本。即使市場估計成交價勢必高一截，按原業主購入價10.3萬英鎊計算，單位約出租10年能回本。

但拍賣公司指銀行不會向30平方米以下的納米盤批出按揭，料新業主會是投資客。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國取消「黃金簽證」 稱防堵國家安全漏洞
2022/02/18
英國取消「黃金簽證」 稱防堵國家安全漏洞
英國邊個城市最多美食？ 倫敦擁392間米芝蓮店僅第五
2022/02/18
英國邊個城市最多美食？ 倫敦擁392間米芝蓮店僅第五
加拿大計劃3年內增130萬移民 支持疫後經濟復甦
2022/02/16
加拿大計劃3年內增130萬移民 支持疫後經濟復甦
英國私人房屋租賃需求增 供應需多近23萬間
2022/02/15
英國私人房屋租賃需求增 供應需多近23萬間
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間
2022/02/07
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間

你可能感興趣

英國取消「黃金簽證」 稱防堵國家安全漏洞
14:33 2022/02/18
英國取消「黃金簽證」 稱防堵國家安全漏洞
英國邊個城市最多美食？ 倫敦擁392間米芝蓮店僅第五
08:05 2022/02/18
英國邊個城市最多美食？ 倫敦擁392間米芝蓮店僅第五
加拿大計劃3年內增130萬移民 支持疫後經濟復甦
17:29 2022/02/16
加拿大計劃3年內增130萬移民 支持疫後經濟復甦
移民 拍賣 樓價 地產 倫敦 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
Victoria's Secret首誕唐氏女模特 24歲女孩夢想成真
Victoria's Secret首誕唐氏女模特 24歲女孩夢想成真
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間08:00）
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款