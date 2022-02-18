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【運輸科技】美科技企業研發無人貨機 油耗及成本皆比傳統空運減少近50%

環球政經 18:17 2022/02/18

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目前全球運輸物流市場主要以空運及海運為主，當中海運性價比較高，但耗時多日，而空運的速度雖快但價格高昂。最近一間位於加州的航太新創公司Natilus可能將會改變這個局面，皆因該公司正研發新型無人貨機彌補空運缺點。

【智能手機】全球摺疊手機出貨量持續高增長    2025年料躍升4倍至2,760萬部【下一頁

【溫股知新】藍籌業績期在即   生科金融股分析

Natilus採用特殊的翼身融合結構設計，概念是將機身與機翼整合，可創造更大翼面積提高升力，並擴大機艙內部空間，其設計與美國空軍的 B-2 幽靈式匿蹤轟炸機採用近似理念，有專家指透過翼身融合設計及無人機構型，可減少飛行組員人事費用，油耗及成本都比傳統空運減少近 50%。以同樣從美西運送同樣材積的貨物到東亞為例，一般空運需 12 小時，成本約 216,000 美元，無人貨機花同樣飛行時間，只需 130,000 美元，海運雖然只需 40,000 美元，但要花 21 天才能到目的地。

【青姐話】疫情無限    唯有等V彈  

自全球因新冠疫情而大亂以來，航空公司全都因為各國防疫封鎖政策而荷包大失血，空運是少數仍能維持正常的業務之一，而無人機的便宜成本和趨近零的人員傷亡機率，預料將成為空運產業的未來。

【虛擬經濟】峇里精品房地產發展商 推出全球首個房地產NFT藝術品系列【下一頁

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記者：鄭日棱

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