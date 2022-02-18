▲ 【隔離酒店】太古地產申請諾富特東薈城酒店為隔離酒店 為零售租戶提供租金支援

第五波疫情蔓延，各大地產商先後出招。太古地產 （01972） 公布，將推出5項措施，配合政府的防疫政策。其中，太古地產將為零售租戶提供租金支援，因零售業持續受疫情嚴重影響，太古地產貫徹與租戶的夥伴合作關係，因應個別租戶的經營情況，在有需要時提供適切協助，與租戶共渡難關。

隨疫情懷疑及確診個案急促上升，太古地產已為位於東涌的香港諾富特東薈城酒店，向政府提交意向申請參與「社區隔離設施酒店計劃」。諾富特東薈城酒店擁有440間客房，目前已獲政府批核於3月1日起成為第七輪指定檢疫酒店之一，香港東隅酒店亦自2月1日起成為檢疫酒店。

太古地產：建議提供疫苗接種或檢測場地

太古地產亦已檢視旗下物業組合，並已建議提供場地用作疫苗接種或病毒檢測中心地點，現正與政府蹉商，研究利用相關場地為社區提供防疫配套設施的可行性。太古地產將捐助香港社會服務聯會，為本港超過4,000名接受20多間非牟利機構的特殊住宿照顧的兒童，捐贈20,000個快速測試套裝。

此外，太古地產將於旗下商場，包括太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，播放「疫苗通行證」計劃的政府宣傳短片。

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