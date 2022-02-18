【潛力股精選】本周8隻潛力股一次過睇晒 股市 18:25 2022/02/18 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：江西銅（00358） 按此→ 梁耀康：維達國際 （03331） 按此→ 溫傑：嘉泓物流（02130） 按此→ 溫傑：福耀玻璃（03606） 按此→ 溫傑：港華智慧能源（01083） 按此→ 孫運喜：重慶銀行（01963） 按此→ 孫運喜：國藥（01099） 按此→ 梁耀康：中移動（00941） 皇牌節目足本版↓ *《ET財智Talk》美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢* *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署* *逢周二至周四《ET開市直擊》助你做好開市準備* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】（新春版）虎虎生威 一次過睇晒12隻新春利是股 2022/01/31 【潛力股精選】（新春版）虎虎生威 一次過睇晒12隻新春利是股 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/02/11 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 你可能感興趣 【潛力股精選】（新春版）虎虎生威 一次過睇晒12隻新春利是股 14:35 2022/01/31 【潛力股精選】（新春版）虎虎生威 一次過睇晒12隻新春利是股 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 19:10 2022/02/11 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：江西銅（00358） 今日 【潛力股精選】梁耀康：江西銅（00358） 【潛力股精選】溫傑：福耀玻璃（03606） 2022/02/17 【潛力股精選】溫傑：福耀玻璃（03606） 【潛力股精選】梁耀康：維達國際（03331） 2022/02/17 【潛力股精選】梁耀康：維達國際（03331） 【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083） 2022/02/17 【潛力股精選】溫傑：港華智慧能源（01083） 【潛力股精選】溫傑：嘉泓物流（02130） 2022/02/17 【潛力股精選】溫傑：嘉泓物流（02130） 中國移動（00941） 重慶銀行（01963） 國藥控股（01099） 港華智慧能源（01083） 嘉泓物流（02130） 維達國際（03331） 福耀玻璃（03606） 江西銅業（00358） 外滙 港股