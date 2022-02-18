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【Omicron變種】BA.2重症機率更大 第3針可恢復保護

環球社會熱點 18:17 2022/02/18

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新冠肺炎Omicron變種病毒的亞變種BA.2被指傳染力更強，同時亦能逃逸疫苗的保護，日本最新研究指出，BA.2的重症及同時更強，而且減少部分現有治療新冠藥物的成效。不過，研究亦發現接種第3針後，重症機率將降低74%。

世衛建議新冠確診多地區 無症狀隔離期縮短至10日 【下一頁】

日本一眾獨立科學家研究BA.2病毒，並於周三（16日）上傳報告至醫學網站bioRxiv，等待同行評審。研究指出，BA.2既如Omicron變種具高傳染性，更比以往其他變種病毒的重症機率更高，疫苗逃逸力亦同樣強勁。但第3針將有效恢復保護，重症率降低74%。

研究發現，BA.2自行複製速度更勝Omicron，更能融合細胞，為病毒創造更大的合胞體（syncytia），從而複製更多病毒。Delta變種亦有發現相同特性，因而被認為感染後對肺部造成更傷害。此外，研究亦顯示，BA.2可抗衡疫情初期感染後產生的及疫苗抗體，甚至完全抵抗部分新冠治療藥物。

福西：美國是時候重返正常生活 無完美解決疫情方案 【下一頁】

不過，若民眾曾感染Omicron及接種疫苗，研究指其體內擁有的抗體能提供部分保護作用，對抗BA.2亞變種。美國病理學家富勒（Deborah Fuller）指出，即使BA.2傳染力及威脅似乎更大，但人體免疫系統不斷進化，仍有力控制，未必出現新一輪疫情。

參與研究的東京大學研究員Kei Sato認為，BA.2不應單純視作Omicron亞變種，需要更密切監察。Kei Sato指出，實驗室需要採取進一步研究，找出BA.2的病毒排序，並與Omicron作區分，並稱現時多國需要方法檢測出BA.2。

檢視報告的美國微生物學家Daniel Rhoads表示，BA.2可能更具傳染力且重症風險更高，似乎比Omicron更威脅人體健康。富勒則認為，世衛可能要為BA.2定名。

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責任編輯：吳漢培

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