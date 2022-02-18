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【隔離酒店】信和集團將提供700間酒店房間　作為徵狀輕微或無病徵患者的隔離設施

Hot Talk 18:00 2022/02/18

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【隔離酒店】信和集團將提供700間酒店房間　作為徵狀輕微或無病徵患者的隔離設施

第五波疫情嚴峻，信和集團正申請參與社區隔離設施酒店計劃，將一酒店改為社區隔離設施，待有關當局審批後，將可提供近700個房間作為徵狀輕微或無病徵患者的隔離設施。

MIRROR將擔任抗疫大使拍宣傳片【下一頁】

信和集團副主席黃永光表示，希望為減輕公共醫療系統的壓力出一分力，繼續支持政府的工作，並與不同界別合作，齊心抗疫。信和集團日前與民建聯合作向基層人士派發28萬套快速檢測。

黃永光同時出任大灣區共同家園青年公益基金主席，基金捐贈600萬元，支持由2月18日投入服務的專屬的士車隊，免費為確診病人提供點對點往返指定診所載送服務。

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

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