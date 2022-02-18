▲ 【科技股女股神】Cathie Wood：旗下投資組合被嚴重低估 通脹對成長股拖累終將結束

有科技股好股神之稱的Art Invest創辦人Cathie Wood周四接受外媒訪問時表示，旗下專注創新科技的投資組合被嚴重低估，相信近期的拋售只是暫時性的，通脹對成長股的拖累最終會結束。

「相對於其潛力，我們的科技股被低估了。給我們5年時間，我們正在運行一個深度價值的投資組合。」Cathie Wood的旗艦基金方舟創新ETF（美：ARK）今年已下跌了26%。她表示：「基金最大的擔憂是，投資者把我們所認為的暫時性損失當成永久性損失」。

她稱，如果正在演變的顛覆性創新將去中心化，並破壞傳統的世界秩序，如通脹和利率等的基準就是風險所在，而非基金的組合。

女股神重申通縮力度會捲土重來，「發生的好多事情都與供應鏈有關，我確實認為經濟中形成的通縮力量非常強大」。

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