  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技股女股神】Cathie Wood：旗下投資組合被嚴重低估　通脹對成長股拖累終將結束

股市 18:00 2022/02/18

分享：

【科技股女股神】Cathie Wood：旗下投資組合被嚴重低估　通脹對成長股拖累終將結束

有科技股好股神之稱的Art Invest創辦人Cathie Wood周四接受外媒訪問時表示，旗下專注創新科技的投資組合被嚴重低估，相信近期的拋售只是暫時性的，通脹對成長股的拖累最終會結束。

「相對於其潛力，我們的科技股被低估了。給我們5年時間，我們正在運行一個深度價值的投資組合。」Cathie Wood的旗艦基金方舟創新ETF（美：ARK）今年已下跌了26%。她表示：「基金最大的擔憂是，投資者把我們所認為的暫時性損失當成永久性損失」。

她稱，如果正在演變的顛覆性創新將去中心化，並破壞傳統的世界秩序，如通脹和利率等的基準就是風險所在，而非基金的組合。

女股神重申通縮力度會捲土重來，「發生的好多事情都與供應鏈有關，我確實認為經濟中形成的通縮力量非常強大」。

相關文章：Cathie Wood：堅信比特幣以太幣概念　「比特幣已起去中心化革命」

Cathie Wood：續看好「宅在家」股份　最大經濟風險是通縮而非通脹

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

美股 經濟 基金 ETF 通脹 通縮 Cathie Wood
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】近29億北水沽美團騰訊　全周北水走75億　恒指夜期微升13點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】近29億北水沽美團騰訊　全周北水走75億　恒指夜期微升13點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升193點　納指期貨升逾0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升193點　納指期貨升逾0.7%（不斷更新）
【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）
【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款