【疫苗通行證】金管局強烈鼓勵金融機構對員工實施疫苗通行證　不實施者兩周內須詳細解釋

▲ 【第五波疫情】金管局強烈鼓勵金融機構對員工實施疫苗通行證 不實施者兩周內須詳細解釋

疫情下各大金融監管機構同日各自向業內人士發通函，鼓勵業界對員工實施疫苗通行證，並鼓勵員工接種第三劑疫苗。在金管局、證監會、保監局及積金局四大監管機構中，以金管局要求最為嚴格，不僅要求銀行兩周內答覆是否實施疫苗通行證，更表明不實施的銀行須詳細解釋原因。

金管局周五向銀行發通函，強烈鼓勵認可金融機構考慮參考政府及金融監管機構，按照自身結構及營運需要，實施要求員工進入工作場所時須持有疫苗通行證的做法。金管局指在有關安排下，員工進入工作場所前須提供最少接種一劑疫苗的證明，只有醫學原因不適合接種疫苗的員工才獲豁免，但須有有效醫學證明支持，而獲豁免員工仍須繼續接受定期檢測。

金管局要求認可金融機構在通函發出兩周內，通知金管局會否實施疫苗通行證及計劃實施日期。倘認可金融機構決定不實施疫苗通行證，須向金管局提供作出該決定的詳細原因。

金管局要求銀行鼓勵合資格員工接種第三劑疫苗

金管局同時要求銀行強烈鼓勵合資格員工接種第三劑疫苗，並為接種的員工提供足夠鼓勵措施如疫苗假期。金管局又建議認可金融機構加強預防措施以保障員工及顧客，並確保基本銀行服務不受影響。

根據認可金融機構向金管局呈交的數據，超過90%銀行員工已接種一劑或以上疫苗。

銀行公會回應指，得悉金管局發出有關疫苗通行證的通函，並呼籲會員銀行積極研究落實安排。公會會繼續與金管局和相關政府部門緊密溝通，確保業界了解疫苗通行證的落實細節，並配合執行其他防疫措施，以達至最佳的抗疫效果，保障客戶及員工安全。

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