【港元定存】港元加息搶存戰升級 5.8厘高息王倒數

▲ 本周暫有6間大小行鬥加港元定期存款，迎戰綠色債券的競爭。

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面對零售綠色債券至少吸資60億元的競爭，港府將於3月1日正式開賣的綠債，效法通脹掛鈎債券（iBond）設有保證年回報兩厘。本周暫有6間大小行出招，鬥加港元定期存款息，迎戰勁敵綠債。

戰幔由本周二（2月15日）燃點，招商永隆微加1年期0.05厘，新報1.05厘；同日，星展更勁加此存期0.15厘，至重上1厘大關，續穩守高息榜三甲。翌日又輪到兩行出擊，交銀香港微升半年期0.05厘，新報0.6厘；匯立（WeLaB Bank）則新推4個月年息0.7厘。及至昨天（17日）集友全面加息，今天（18日）富融調升3個月0.05厘、至0.7厘。

展望下周，專家料業界將追趕加息快車，畢竟本港飽受內外夾擊，本地疫情既失控，兼且俄烏局勢難控，遂令銀行高息吸存，冀力搶避險閒資。

港元加息搶存戰升級 5.8厘高息王倒數【下一頁】

總覽2月已過逾半，全周共7行調整息率，當中6加1減，逆市降息是富邦，昨天削低3個月年息0.08厘，新報0.8厘；1個月調低0.1厘、至0.4厘。

盡管多行在疫戰下發功，但不足以動搖本周的高息榜。惟須注意，市面不少特惠息於首季截止，例如冠絕全城的超高息──集友7天年息享5.8厘，優惠將於2月28日到期。其門檻僅須等值5萬港元，以上限500萬元計，7天短存料速賺約5,500元利息，但未扣除先把人民幣兌換為港元的買賣差價。

至於1個月年息，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），推薦新客享4.01厘，但嚴限首5萬元及以推介10人計，最多賺息1,620元，截止期為3月底。不過，相同存期，不敵滙豐（HSBC）的5厘，但龍頭發鈔行的玩法較另類，須指定理財戶先參加股票獎勵計劃，完成交易才獲額外加息；以存款400萬元限額來看，期內賺息1.6萬元。

紐元定存息最高10厘 1年定存高息王達1.5厘【下一頁】

那邊廂，3個月年息以TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）的3.88厘稱王，要求全新客戶於2月28日或之前開戶，以及於3月底前參加Gosave定存優惠，且須集齊80人才享最高息。以首兩萬元獲額外高息，賺盡僅收取194元利息。

至於半年及1年期，仍以平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）稱霸，6個月有1.08厘，1年更達1.28厘，更不設存款上限，惟優惠額滿即止。千萬富翁若開立1年定存，1,000萬元本金袋息12.8萬元。

今天1年拆息已重上1厘，但定期存款不乏超逾1厘，凸顯港銀在牌面上鬥蝕息搶存。而1個月拆息終止10連跌，最報0.15厘。

此外，金管局自去年下半年3次發行票據，累計抽資1200億元，冀在美國加息前穩定拆息及港滙，最後一批票據將於下周二（22日）到期，暫未悉會否再增發；目前銀行總結餘約3,500億元。市場人士亦料，同業緊盯下周三（23日）的預算案，政府的紓困及振興經濟措施，才作新一輪吸存戰布局。而外電指，大摩料聯儲局今年加6次息。

3個月人民幣定存息最高2.8厘【下一頁】

另一方面，如以活期息較量，花旗以7.8厘奪冠，最多賺息750元，此破頂息也於2月28日屆滿。玩法是全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達7.8厘儲蓄年利率。由即日至2月28日，首5萬元存款可享6厘額外儲蓄年利率，包括3個月（於4至6月回贈利息）額外3厘儲蓄年利率迎新獎賞，以及3個月（於5至7月份回贈利息）3厘新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺息750元。而客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺高達1.8厘年利率。而信銀國際最高的活期息也有3.88厘，同樣於2月底屆滿。

順帶一提，政府綠色債券計劃下發行的綠色零售債券，開售期自3月1日至11日，中銀香港 （02388） 等已推認購優惠，輝立、致富證券及耀才 （01428） 更向合資格新客送禮，市料在亂市下綠債丁財兩旺。

滙豐及中銀香港代表都會出席，兩間銀行是政府就是次零售發行所委任的聯席安排行。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源