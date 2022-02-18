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【外幣攻略】虎年精選外幣 花旗最睇好澳元

17:44 2022/02/18

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烏克蘭戰雲密布兼美國加息主宰後市，但滙市專家首選推介並非美元。

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美國最快於3月17日邁向加息周期，適逢俄烏局勢變幻莫測，將主宰全球股滙債於福虎年的表現，但5大滙市名家卻並未一面倒力薦美元為今年首選外幣，反而各有心水。當中又以商品貨幣被看高一線，大行花旗今年最睇好澳元。另有兩位專家不約而同推許加元，最牛看加元今年挑戰1.21高位。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，金虎年首選外幣是加元，主要受惠於加拿大央行即將開啟加息周期，以及油價持續高企。預期加元兌美元今年高低位介乎1.21至1.31，年底目標接近年內高位為1.23。

同樣，大新銀行 （02356） 高級經濟師温嘉煒也推介加元為肖虎年首選外幣，既因加拿大央行料加快收緊政策，加上油價續受惠需求回升，均支持加元表現。加元兌美元今年或在1.22至1.3範圍上落，視乎油價走向及當地通脹而定。

澳元定存最高11厘  花旗料澳洲8月加息【下一頁

另一方面，花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，今年最看好澳元。2022年澳洲消費前景強勁，勞工市場緊縮和工資通脹升溫，或令市場提前對加息的預期，預計澳洲央行或於今年8月加15點子，11月再加25點子，並於年中結束量寬政策。料3個月內澳元挑戰0.72，半年至1年再上試0.73。

上商研究部主管林俊泓卻另有心水，首選英鎊，由於英倫銀行已搶閘加息兩次，幅度暫超越美國，且料年內再加多兩次息，累計合共上調0.5厘。而英國於3月17日再議息，相信屆時調高政策利率0.25厘。展望英鎊走向，預測短期內有力上試1.38高位。

歐元定存最高2.5厘  專家料歐央9月加息【下一頁

那邊廂，華僑銀行經濟師謝棟銘力排眾議看高歐元一線。他解釋，全球發達國家的央行對通脹的焦慮感驟增，市場對歐央最快下半年開始加息的預期形成，對金融市場帶來兩大衝擊︰

（1）首要衝擊是退出負利率。事實上，2022年金融市場上最誇張的數據之一，就是負利率債券規模大幅縮減，從年初超過11萬億美元，回落至目前約4萬億美元，今年以來跌幅已超過60%。謝棟銘認為，歐洲進入負利率的預期是2014年開始，當年起歐元區出現較大規模的資本外流，歐元也從負利率預期形成之前的1.35回落至1.1附近。如果逆轉，長期來看這或許將對歐元帶來結構性支持。

（2）第二個衝擊是歐元作為融資貨幣的地位將出現變化。作為全球即美元之後流動性第二佳的貨幣，自從歐元區進入負利率之後，歐元就像日圓變成全球融資貨幣之一。歐元負債與其他高收益貨幣資產的錯配，成為一種常見的組合。

大摩上調加息次數預測  料儲局今年加息6次【下一頁

可是，近日歐洲加息預期對歐元的支持未能持久，皆因美國1月份CPI遠超預期，尤其是聯儲局鷹派代表Bullard發表希望在上半年加息100個基點的評論，期貨市場對美國3月加息50個基點的預測概率已升到80%。而對今年全年加息次數，也由之前的至少5次上升至至少6次。

而1月儲局貨幣政策會議也打破市場的預測慣性。2015到2018年加息周期中，最多一年加息100個基點，在歷史上其實是一個異類。2004年加息期，第一年已上調了200個基點。1980年代的加息期，一年更調整300至600個基點。當下期貨市場預示加息超過160個基點，剛接近歷史的均值。

謝楝銘重申，短期內對聯儲局和歐洲央行加息預期的變化，將繼續左右外滙市場，唯其如此，仍較看好歐元。從長期來看，歐洲央行退出負利率將為歐元帶來結構性支持。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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