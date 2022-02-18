【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍　無股份剔走　聯想第三度入選

▲ 恒指季檢結果出爐

恒指季檢出爐！恒生指數納入農夫山泉 （09633） 及聯想集團 （00992） ，無股份剔走，成份股數目由64隻增至66隻。所有變動指數變動將於3月7日生效。值得留意是，是次為聯想集團第三度納入恒指，聯想曾於2000年至2006年及2016年至2018年為藍籌股。

國指改革｜恒指公司諮詢研新一條「全面性」中國指數，最快下半年推出、並非取替國指，看【下一頁】

據恒指公司公布，假設指數於2月16日調整，預計變動生效後，2隻藍籌新貴農夫山泉及聯想集團的權重分別為0.69%及0.46%。另外，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 的權重會調升，各由7.91%及6.97%調升至8%，不過，滙豐 （00005） 權重會由9.13%下調至上限8%，美團 （03690） 的權重會由7.04%下調至6.89%。

美團「雪崩式」急瀉，發改委引導外賣平台等下調服務費標準，看【下一頁】

恒大物業不足一年剔出國指

國指方面，納入信義光能 （00968） ，剔走恒大物業 （06666） ，成份股數目維持50隻。

至於恒生科技指數，納入商湯 （00020） 、理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） ，剔走同程旅行 （00780） 、微盟 （02013） 及汽車之家 （02518） ，成份股數目維持30隻。

商湯最快7月才能入港股通

另外，17成為潛在北水買貨名單，恒生綜合指數成份股數目由500隻增加至517隻，納入商湯、歐舒丹 （00973） 、醫思健康 （2138） 、正商實業 （00185） 、東方海外 （00316） 、百富環球 （00327） 、聯合能源 （00467） 、力勁科技 （00558） 、榮暉國際 （00990） 、金陽新能源科技（001121）、中國有色礦業 （01258） 、中國地利 （01387） 、火岩控股 （01909） 、中國黃金國際資源 （02099） 。

值得留意是，商湯於去年12月底上市，同股不同權股份要上市足半年才可納入港股通，意味商湯最快到7月才能成為北水買貨名單。

相關文章：

【恒指季檢】恒指周五季檢 快手、農夫山泉染藍呼聲最高

【恒指季檢】中金：恒指擴容速度或加快 盤點2月季檢潛在藍籌和港股通新貴（附名單）