▲ 【第五波疫情】財庫局新聞主任驗出初陽、曾出席綠債記者會 同場官員包括陳茂波許正宇

財經事務及庫務局發言人表示，一名新聞主任2019冠狀病毒病快速測試結果初步呈陽性。該名職員最後的上班日期為2月15日，當日下午曾參與在政府總部地下演講廳舉行的記者會。據悉，該記者會為零售綠色債券發布會，出席官員財政司司長陳茂波、財庫局局長許正宇，金融管理局副總裁劉應彬也有出席。

財庫局指該職員於政府總部東翼24樓工作，工作時一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。該職員最後上班時並無出現任何病徵，體溫檢測正常，最近沒有外遊紀錄。

為了安全起見，當日出席記者會的政府官員今日已進行2019冠狀病毒病快速測試，測試結果均呈陰性。

財經事務及庫務局正安排為相關辧公室進行全面清潔消毒，而政府總部地下演講廳亦已作同樣安排。局方亦會要求同一辦公室的有關職員接受病毒檢測，並會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當的跟進。

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