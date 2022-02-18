【MPF】MPF營辦商 跌市穩袋163億收入

▲ 大市充斥利淡消息累MPF見紅，但受託人無論基金賺蝕，每月坐享百億元收入。

強積金（MPF）專家「積金評級」公司的最新統計，截至1月底，MPF總資產值逾1.15萬億元，而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER）為1.42%，業界由此推斷，MPF經營者合共穩袋約163.39億元收益。

而駿隆指，1月份MPF跌2.9%，人均帳戶蝕7,544元。專家料烏克蘭局勢及美國加息收水陰霾，短期將重創後市，打工仔的血汗錢唯恐要捱「苦」年，且料2月份MPF平均回報續見紅。不過，受託人等服務提供者，無論基金賺蝕，每月坐享逾百億收益。供款人須呆等2025年，當積金易平台全面啟用，收費才有望驟減，在跌市變相幫補回報。

至於一眾營辦商的最新市場佔有率，積金評級指，1月份僅滙豐（HSBC）逆市上升，市佔率按月微升0.1個百分點至17.9%，管理MPF逾2,062億元。反觀，宏利 （00945） 卻從去年底的27%稍回落至上月的26.6%，下跌0.4個百分點，但仍以管理3,061億元的MPF保持一哥寶座。

駿隆：強積金1月人均蝕7544元【下一頁】

其餘8大服務提供者的市場份額沒變，依次為永明佔10.9%，友邦（AIA）佔9%，中銀保誠7.1%，恒生 （00011） 及信安齊為5.8%，BCT銀聯佔 5.6%，第9位的富達為4.5%，以及東亞 （00023） 以 2.7%穩佔第10位。

此外，恒指今天（2月18日）作季檢，投資界緊盯會否再有新貴染藍，市傳大熱包括農夫山泉 （09633） 、快手 （01024） 及京東健康 （06618） 等，中金早前估計或有8企晉身成分股。而駿隆回應本報查詢指，市面共有13隻恒指MPF基金，截至1月底的資產值逾563.14億元，佔整體MPF總額約4.9%。而1月份恒指MPF跑贏主動式管理的港股強積金，恒指MPF逆市升1.6%，相反港股MPF卻跌0.9%，但抗跌力仍較整體MPF負回報2.9%為好。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源