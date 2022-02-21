【業績｜金沙】金沙中國跌逾3%　去年EBITDA轉賺26.6億港元、預期成功續牌

▲ 金沙中國去年EBITDA轉賺26.6億港元 預期成功續牌。圖為澳門倫敦人大使碧咸。

金沙中國 （01928） 公布，去年全年經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）3.41億美元，折合26.6億港元，較2020年虧損33.2億元改善。金沙現跌3.5%，報23.2元，為表現第二差藍籌。

金沙中國2021年淨收益增70%至224.2億港元，列帳虧損收窄30%至81.7億港元。數據與金沙中國在1月底母企拉斯維加斯金沙（美：LVS）所列數據相若。

金沙中國主席兼行政總裁Robert Goldstein指，集團表現受疫情持續影響，澳門去年人流已按年回升31%，但全年訪客800萬人次，只是2019年的兩成。

他續指，公司未有停止投資澳門，去年2月已啟用從「金沙城中心」擴建翻新的「澳門倫敦人」，今年將會啟用「倫敦人綜藝館」，重申相信長遠可受惠於港珠澳大橋、大灣區發展。

就賭牌續期而言，金沙中國指當局已公布修訂澳門博彩法草案，仍然認為將於目前的轉批經營權屆滿時成功延長轉批經營權的期限，或取得新的博彩經營權。

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

相關文章：

【濠賭股】濠賭股炒上金沙曾抽升一成 大行：農曆新年提振、上調本月賭收預測

【澳門賭牌】澳門立法會料新《博彩法》於6月26日賭牌屆滿前審議 濠賭股普遍向上、金沙新濠升2%

【金沙業績】金沙跌約2% 去年經調整物業EBITDA為3.38億美元