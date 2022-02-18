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【業績｜金沙】金沙中國去年EBITDA轉賺26.6億港元　預期成功續牌

股市 17:36 2022/02/18

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金沙中國去年EBITDA轉賺26.6億港元　預期成功續牌。圖為澳門倫敦人大使碧咸。

金沙中國 （01928） 公布，去年全年經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）3.41億美元，折合26.6億港元，較2020年虧損33.2億元改善。金沙中國2021年淨收益增70%至224.2億港元，列帳虧損收窄30%至81.7億港元。

數據與金沙中國在1月底母企拉斯維加斯金沙（美：LVS）所列數據相若。

金沙中國主席兼行政總裁Robert Goldstein指，集團表現受疫情持續影響，澳門去年人流已按年回升31%，但全年訪客800萬人次，只是2019年的兩成。

他續指，公司未有停止投資澳門，去年2月已啟用從「金沙城中心」擴建翻新的「澳門倫敦人」，今年將會啟用「倫敦人綜藝館」，重申相信長遠可受惠於港珠澳大橋、大灣區發展。

就賭牌續期而言，金沙中國指當局已公布修訂澳門博彩法草案，仍然認為將於目前的轉批經營權屆滿時成功延長轉批經營權的期限，或取得新的博彩經營權。

**逢周二至周四《ET開市直擊》助你做好開市準備，今日嘉賓黃偉豪（Ravi）

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港股 業績公布 金沙中國有限公司（01928） 金沙（美：LVS）
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