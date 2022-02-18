【科技一周回顧】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　Meta支付7億解決私隱爭議

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
- 三星（Samsung）於上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，推出了三星年度旗艦機Galaxy S22系列。而三星於本周四（17日）終於宣布，全新推出的Galaxy S22系列將於正式登陸香港，並於今起正式接受預訂，售價為5,898港元起。
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會 新品主角係邊個？
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港 售價$5,898起
全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！
- Meta旗下的社交平台一直牽涉不少個人私隱的問題。其中Meta於2012年被用戶集體指控，在登出帳戶後仍會遭Meta跟蹤數據，涉嫌侵犯用戶私隱。Meta近日就此提交和解協議，同意支付9,000萬美元（約7億港元），以了結長達十年的訴訟。
【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱 Meta支付7億了結訴訟
【Meta】德州起訴Facebook 人臉識別技術侵犯私隱
【Zoom私隱爭議】被指會議結束仍收音 Zoom修正私隱漏洞
- 發展太空旅遊業的美國企業維珍銀河（Virgin Galactic）宣布，今（16日）將重新公開發售價值45萬美元（約350萬港元）的太空飛機門票，屆時乘客可以乘坐掠過太空邊緣的空射火箭，進行90分鐘的太空旅遊。
【太空旅遊】維珍銀河重新開售太空飛機門票 350萬漫遊太空90分鐘
【航天任務】SpaceX計劃今年進行 首次商業太空漫步
- YouTube近年積極加強短片方面的發展，在市場競爭上為TikTok帶來不少壓力。日前YouTube再宣布，在桌面版的YouTube頻道頁面上，新增一個名為「Shorts」的短片架，並在一個單獨位置顯示該頻道的Shorts短片內容。
【YouTube】YouTube增「Shorts」短片架 加強內容推廣
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責任編輯：廖淑瑩