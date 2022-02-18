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【科技一周回顧】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　Meta支付7億解決私隱爭議

科技 20:00 2022/02/18

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 三星（Samsung）於上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，推出了三星年度旗艦機Galaxy S22系列。而三星於本周四（17日）終於宣布，全新推出的Galaxy S22系列將於正式登陸香港，並於今起正式接受預訂，售價為5,898港元起。

【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？

【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起

全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

  • Meta旗下的社交平台一直牽涉不少個人私隱的問題。其中Meta於2012年被用戶集體指控，在登出帳戶後仍會遭Meta跟蹤數據，涉嫌侵犯用戶私隱。Meta近日就此提交和解協議，同意支付9,000萬美元（約7億港元），以了結長達十年的訴訟。

【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱　Meta支付7億了結訴訟

【Meta】德州起訴Facebook　人臉識別技術侵犯私隱

【Zoom私隱爭議】被指會議結束仍收音　Zoom修正私隱漏洞

  • 發展太空旅遊業的美國企業維珍銀河（Virgin Galactic）宣布，今（16日）將重新公開發售價值45萬美元（約350萬港元）的太空飛機門票，屆時乘客可以乘坐掠過太空邊緣的空射火箭，進行90分鐘的太空旅遊。

【太空旅遊】維珍銀河重新開售太空飛機門票　350萬漫遊太空90分鐘

【航天任務】SpaceX計劃今年進行　首次商業太空漫步

  • YouTube近年積極加強短片方面的發展，在市場競爭上為TikTok帶來不少壓力。日前YouTube再宣布，在桌面版的YouTube頻道頁面上，新增一個名為「Shorts」的短片架，並在一個單獨位置顯示該頻道的Shorts短片內容。

【YouTube】YouTube增「Shorts」短片架　加強內容推廣

【Snapchat新功能】Snapchat 新策略　與創作人分享廣告收益

責任編輯：廖淑瑩

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